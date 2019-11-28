Уровень поддержки Зеленского упал до 52%

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52% поддержки населения. Об этом в четверг свидетельствуют опубликованные данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
«К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно — 19%. В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% — в сентябре, 66% — в октябре, 64% — в начале ноября, 52% — в конце ноября», — отмечается в сообщении КМИС.
Одновременно, согласно исследованию, доля тех, кто негативно относится к Зеленскому, в течение осени выросла с 7% в сентябре до 19% в конце ноября.
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