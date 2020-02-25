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Каково сейчас Зеленскому

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
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Каково сейчас Зеленскому

Во что превратился этот молодой политик, жизнерадостный, талантливый артист эстрады Зеленский, который так легко победил на выборах опытного президента-олигарха Порошенко и сейчас, так тяжело выполняет свою президентскую роль. Первые радостные впечатления от его деятельности закончились, теперь пошли неприятные подозрения и тяжелые предчувствия. Период превращения неопытного, молодого политика в мужественного и справедливого Лидера нации, в котором так нуждается Украина, сильно затянулся.

Парадокс в том, что у молодого президента и еще более молодого премьер-министра целый «вагон времени», а у Украины времени уже нет. Точно так, как у нас нет времени на самообучение случайных, неопытных, людей, имитирующих работу депутатов и министров. Тем более, у страны «нет времени на раскачку» или «неряшливые» эксперименты в политике и экономике Украины.

В результате, молодость и новизна президента Зеленского легко сочетается с чудовищной коррупцией, бюрократизацией и управленческой импотенцией украинской власти.

Хуже другое. Мы не знаем куда идет президент Зеленский, что сделает в следующий раз — он не может или не хочет никому объяснить свои планы и действия. А какая разница — устало говорит он своим телезрителям и загадочно улыбается.
В президентской власти все происходит спонтанно, резко и болезненно для украинского общества. Но политические интриги, самопиар, загадочные заграничные поездки, беседы с олигархами, шумные презентации никогда не заменят сильной, целенаправленной государственной политики, особенно в условиях кризиса. В конечном счете, все сведется к манипуляциям общественного мнения и обвинениям в кознях своих политических противников. На этом погорел циничный и хитрый Порошенко.

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Поэтому, в конце концов, украинскому обществу придется дать ответ на вопрос: кто такой президент Украины Зеленский — молодой Кеннеди, попавший в «ловушку власти» или «раб на галерах», над которым издевается не только Путин, но и украинские олигархи и местная бюрократия.

Владимир Зеленский, Виктор Небоженко
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Вторник, 25 февраля 2020
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Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Каково сейчас Зеленскому

Во что превратился этот молодой политик, жизнерадостный, талантливый артист эстрады Зеленский, который так легко победил на выборах опытного президента-олигарха Порошенко и сейчас, так тяжело выполняет свою президентскую роль. Первые радостные впечатления от его деятельности закончились, теперь пошли неприятные подозрения и тяжелые предчувствия.
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