Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского — Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 — загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.

Если первые полгода, окружение президента Зеленского, молодые политики и чиновники из квази-партии «Слуга народа» шумно радовались нечаянной победе на президентских выборах, стебались и шутили над серьезными проблемами Украины, то теперь украинское общество начинает открыто издеваться, стебаться и смеяться над ними. Роли поменялись — общество не ждет ничего хорошего от новой власти, а власть и не стремится сделать что-то хорошее для украинского общества. Она просто «весело» функционирует и методом проб и ошибок учится управлять страной, как будто у них много времени, но терпение украинцев, наученных горьким опытом, не бесконечно.

Складывается уникальная для Украины политическая ситуация.В то время когда страна нуждается в быстрых профессиональных и мужественных политических решений власть «куралесит», занимается троллингом и «играет в политику». Св обществе нет политического напряжения, но и нет результатов деятельности этой власти,кроме пиара, скандалов,ошибок и многословия.

Так, от бывшего президента Порошенко, в первый год его правления, основная масса украинцев терпеливо ждала мужества в борьбе с российским агрессором, чудес в реформировании страны и принципиальности борьбе в режимом Януковича, а вместо этого он построил пирамиду элитной коррупции и опозорил Украину на весь мир. И только после этого, когда терпение украинцев закончилось они стали массово критиковать и ненавидеть Порошенко. А нынешнюю власть уже сейчас не уважают, высмеивают и не верят ей. Иными словами, нет ненависти к представителям власти как «слугам народа», но есть разочарование и брезгливость к ней.

Это очень плохо для страны, ибо уничтожается вера в способность новой, еще легитимной власти, во главе с президентом Украины Зеленским, быть мужественным, а не смешным, честными, а не лживым, ответственным и способным мобилизовать страну на борьбе с кризисом. Но нам нужна власть, которую бы мы не боялись и не презирали, а уважали и надеялись. А пока, теперь украинское общество с разных углов Украины- Запада и Востока, по-своему, издевается и шутит над представителями властью. И это плохо, как для президента Украины Зеленского, так и для украинцев, которые начинают подозревают, что хаотичное и легкомысленное поведения представителей новой власти в Офисе, Кабмине и Раде, на самом деле, скрывает растерянность перед острыми и тяжелыми проблемам, которые стоят перед Украиной.