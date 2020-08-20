Чем для экономики обернется повышение минимальной зарплаты

Верховная Рада досрочно выходит из летних каникул, чтобы увеличить минимальную заработную плату. Депутаты спешат: президент Владимир Зеленский обещал повышение до 5000 гривен с 1 сентября (тогда надбавки придут еще до дня голосования на местных выборах), времени мало. Это будет первый — и пока самый незначительный — из трех обещанных этапов повышения минималки.

«Немного поддержать людей»

Определенный неотложным президентский законопроект № 3963 предусматривает, что минимальная зарплата увеличится почти на 6% «с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения». Цель хорошая, потому что нынешние 4723 гривны — это мало. Фактический прожиточный минимум, по подсчетам Министерства социальной политики Украины в ценах июля 2020, равен 5054 грн. Кроме того, повышение минималки увеличит доходы работников бюджетной сферы, чьи должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

«Сейчас очень важно немного поддержать людей», — говорит Зеленский, имея в виду коронакризис и карантин.

Следующие этапы повышения минималки — на тысячу гривен с 1 января и на 500 гривен с 1 июля — собираются прописать уже в следующем бюджете на 2021. Его проект должен быть представлен до 15 сентября. Если все эти планы будут реализованы, то минимальная зарплата меньше чем за год увеличится почти на 40% и достигнет 6500 гривен. Это, конечно, не плюс 100%, как в 2017 году, но тоже существенно и для Украины нетрадиционно.

На время денежной реформы 1996 года минимальная зарплата в Украине составляла полтора миллиона купоно-карбованцев. После введения гривны от этой суммы отпали нуле, и минималка «уменьшилась» до 15 гривен (в то время — менее 9 долларов). Через год ее подняли втрое. В последующие годы минимальную зарплату в Украине повышали еще пять десятков раз. Но мало какие из этих повышений были столь значительными, как обещают сейчас.

Запланированная динамика повышения минимальных стандартов оплаты труда к тому же намного опережает темпы экономического роста. В 2020 году ВВП Украины вообще сократится, а в 2021-м ожидается умеренный рост на уровне около 4%.

Последствия

Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что повышение минималки улучшит ее соотношение к средней зарплате, увеличит спрос на внутреннем рынке (хотя очевидно, что речь пойдет в первую очередь об узком сегменте товаров первой необходимости) и будет способствовать детенизации экономики.

Но отдельные украинские экономисты, в частности из Центра экономических стратегий, уже окрестили планы Зеленского и его правительства популизмом. Они прогнозируют, что резкое повышение минималки в условиях экономического кризиса станет шоком для бизнеса. Его фактически поставят перед выбором, как обеспечить вынужденное увеличение оплаты труда: поднимать цены на свою продукцию, увольнять рабочих, выводить их в тень или отказываться от инвестиций. Больше всего пострадают малые и средние предприятия, для которых рост минималки больнее, чем для крупного бизнеса.

Увеличение налоговой нагрузки почувствует не только бизнес, который действительно платит минималку, но и тот, который делает это с целью минимизации налогов (выплачивая остальные зарплаты «в конверте»). Заденет и ФЛП, которые платят единый социальный взнос в размере 22% от минимальной зарплаты. Его сумма увеличится с 1039 гривен до 1100 уже в этом году и до 1430 гривен в следующем.

Привязаны к минимальной зарплате и некоторые другие налоги, сборы и платежи. Например, максимальная ставка налога на недвижимость — 1,5% от минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года. То есть в 2021 году налог будет платиться по максимальному расчету 70.84 грн за кв. м, а в 2022 — уже 90 гривен (1,5% от минималки на начало 2021).

Министр финансов Сергей Марченко в интервью «Фокусу» сказал, что рост минималки на 300 гривен уже в этом году дополнительно принесет в бюджет около 1,2 млрд. гривен в виде налога на доходы физических лиц и еще 1,7 млрд. гривен в виде ЕСВ. «Повышение не критично», — считает министр.

В проекте изменений в бюджет, который предложили в Офисе президента, предусмотрено увеличение НДФЛ только на 461 млн гривен. Профинансировать повышение минималки планируют в основном за счет уменьшения на 3,5 млрд. гривен расходов на обслуживание государственного долга. Это объясняется более сильной гривной «по сравнению с прогнозным курсом». Чем финансировать будущий рост минималки, пока неизвестно. Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко уверяет, что «все уже сбалансировано», и он, в частности, обязался обеспечить на следующий год рекордный показатель налога на добавленную стоимость.

Инфляция

Один из главных рисков резкого повышения размера минималки — это инфляция. За ростом внутреннего потребления идет рост цен. По оценкам Нацбанка, двукратный рост минимальной зарплаты в 2017 году добавил около двух процентных пунктов к потребительской инфляции. Тогда повышение зарплат «подхватил» частный сектор: рабочей силы не хватало, многие уезжали на заработки за границу. Не исключено, что и нынешние планы направлены именно на это — немного раскрутить инфляцию. В июне министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко назвал нынешнюю низкую инфляцию (чуть выше 2% в годовом измерении) «катастрофической». В правительственном прогнозе на 2021 заложена инфляция на уровне 7,3%, тогда как НБУ пока ожидает только 5,5%.

Но такое развитие событий будет иметь и обратный эффект. Действующая власть рассчитывает на более дешевые кредиты для бизнеса, тогда как ускорение инфляции, наоборот, может спровоцировать увеличение процентных ставок.

«Стремительное повышение минимальной заработной платы в следующем году с соответствующими проинфляционными эффектами вместе с уже очевидной паузой в получении траншей от МВФ создают предпосылки для более быстрого и более решительного повышения [учетной] ставки», — предупреждают в Киевской школе экономики. Это, соответственно, ограничит возможности кредитования, что противоречит планам правительства.

Впрочем председатель Национального банка Кирилл Шевченко рисков для инфляции не видит. Он считает, что плюс 300 гривен к минималке с сентября «практически не скажутся на общем уровне инфляции», а ценовой эффект от следующих повышений «будет существенно меньше, чем в 2017 году».

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