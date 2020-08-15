Поднимаемся со дна: как экономика выходит из коронакризиса

Государственная служба статистики опубликовала первую официальную оценку падения украинского ВВП в карантинном втором квартале 2020 (апрель — июнь). Минус 11,4% по сравнению со вторым кварталом прошлого года — это примерно столько же, как прогнозировали Министерство развития экономики или Национальный банк, но меньше кризисных показателей начала конфликта на Донбассе. И главный вопрос сегодня — не глубина падения, оно уже в прошлом, а перспективы восстановления экономики в условиях пандемии.

Украина не худшая

Во время предыдущей мирового кризиса 2008-2009 годов украинская экономика была аутсайдером. Обвал цен на сырьевые товары, которые были основой украинского экспорта, привел к тому, что в 2009 году ВВП Украины обвалился почти на 15% — это было третье по глубине падения после Северных Марианских Островов и Латвии. В 2014 и 2015 годах Украина снова оказалась в топе стран с наибольшим падением ВВП. Рядом тогда были, например, охваченная войной Ливия и Сьерра-Леоне, которая страдала от эпидемии лихорадки Эбола.

На этот раз украинская экономика не стала худшей. На фоне минус 21,7% в Великобритании или минус 19,0% во Франции украинские минус 11,4% выглядят не так страшно. Более того, часть этого минуса связана не с коронавирусом, а с более поздним началом жатвы.

Международный валютный фонд прогнозирует Украине минус 8,2% по итогам года, эту оценку внутри страны считают слишком пессимистичной.

«Наш базовый сценарий остается: падение ВВП на 4,8% в 2020 году», — сказал на одном из недавних заседаний Кабинета Министров премьер Денис Шмыгаль. Обобщенный прогноз, составленный Министерством экономики на основе оценок 14 различных организаций, предусматривает падение ВВП на 6%. Это означает, что Украину ждет более глубокого падения, чем мировая экономика в целом. Но есть надежда, что антирекорды в этот раз будут ставить другие страны.

Почему экономика Украины, которая падала во время предыдущих кризисов, лучше справилась с началом пандемии? Причин несколько. Первая — нынешний кризис в первую очередь касалась сферы услуг, доля которой в украинской экономике меньше, чем в других странах.

Жесткий карантин был введен очень рано, но и ослаблен раньше, чем ожидалось. Он фактически остановил деятельность гостиниц, ресторанов, сферы культуры и развлечений, но сельское хозяйство и IT, доля которых у нас больше, пострадали меньше. Помогло и падение мировых цен на нефть и газ. Ну и, наконец, Украина просто была лучше готова к кризису. Еще в марте заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб говорил, что в экономике Украины не было таких макроэкономических дисбалансов, как в 2008 году, или таких проблем в энергетическом секторе, как в 2014 году.

Очень медленное восстановление

Главный вопрос сегодня — когда и как восстановится экономика? До того же уровня, на котором она была до начала пандемии? Или до половины того уровня? Или выше?

Стремительного восстановления точно ожидать не стоит. Хотя глубокое падение осталось во втором квартале, «негативные последствия карантина мы будем наблюдать еще осенью 2020 года и в первом квартале 2021», предупреждает Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации. В Национальном банке тоже считают, что в ближайшие месяцы ВВП расти не будет. Актуальный макропрогноз НБУ предусматривает, что и в третьем, и в четвертом квартале, а также в первом квартале следующего года будут сохраняться минусовые показатели. «Начиная с 2021 предполагается дальнейшее постепенное ускорение экономического роста и формирования качественной основs для устойчивого экономического развития в среднесрочной перспективе с учетом проведения основных реформ и сохранения финансовой стабильности», — говорит министр экономики Игорь Петрашко.

Темпы восстановления в ближайшее время будут сдерживаться рядом причин. Во-первых, подавленный спрос: бизнес меньше платит, а люди меньше покупают. Индекс потребительских настроений в июне упал на 11,2 пункта, до 65,1 по сравнению с маем, говорится в исследовании агентства Info Sapiens. Больше всего снизились индекс ожидаемых изменений личного материального положения и индексы ожидаемого развития экономик. «Во время кризиса граждане существенно снизили расходы на товары не первой необходимости, а бизнес приостановил планы развития, пересмотрел штатные расписания и зарплатные фонды. Вероятно, граждане и предприятия и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях», — предупреждает Нацбанк в последнем инфляционному отчете.

Международное пассажирское авиасообщение еще долго будет ограниченным и полноценно восстановится только с утиханием пандемии в мире. Восстановление в металлургии и других отраслях, ориентированных на экспорт, также возможно после роста спроса в следующем году. Сельское хозяйство хоть и мало пострадал от коронавируса, испытывает падение из-за несколько более слабого урожая, чем в прошлом году.

Исполнительный директор Центра экономических стратегий Глеб Вышлинский указывает на еще один нюанс: «В этом году падение украинской экономики будет меньше, чем в среднем по ЕС, поскольку жесткость и продолжительность карантина были меньше, чем во многих странах, а слабые механизмы поддержки экономики заставили быстро восстанавливать деловую активность после отмены правительственных ограничений. Однако в следующем году восстановление украинской экономики может быть слабее, чем в среднем по ЕС, из-за внутренних факторов: подвешенного состояния программы с МВФ, торможения экономических реформ, а также реформы судов и правоохранительных органов, которые не дадут Украине в полной мере воспользоваться преимуществами относительного выигрыша 2020».

Вторая волна

Главным риском для экономического восстановления остается коронавирусная болезнь. Вариант с массовой вакцинацией, падением заболеваемости в Украине и мире и уменьшением активности вируса может дополнительно стимулировать экономику и ускорить ее рост. Но вряд ли это реально раньше весны 2021 года. К этому времени экономическое восстановление будет зависеть от того, какие ограничительные меры правительство станет вводить в условиях «адаптивного карантина» и не вернется ли оно к жесткому локдауну, если осенью люди начнут болеть больше и дольше. К тому же если болезнь будет свирепствовать, люди и без правительственных запретов будут сидеть дома, избегать лишних контактов и ограничивать таким образом экономическую активность.

В вариант с повторным закрытием экономики эксперты не верят. «Усиление ограничений возможно, но не в таком масштабе, как весной. Вероятным является ограничение культурных мероприятий, временное закрытие кафе и ресторанов и жесткий контроль их работы для предотвращения групповых заражений. Правительство может пробовать останавливать общественный транспорт, но уже сейчас мы видим, что такие действия встречают отказ со стороны местных властей. Соответственно, ограничения будут сдерживать деятельность лишь отдельных секторов экономики», — говорит Вышлинский. Вместо того, чтобы закрывать предприятия, он советует наращивать тестирования, эффективнее проводить эпидемические расследование, чтобы вовремя прерывать цепочки заражений, увеличивать количество коек с кислородом для пациентов с тяжелыми формами COVID-19.

Несходовский предупреждает, что повторный локдаун будет иметь катастрофические последствия для экономики, и предлагает взамен обеспечить специальные условия работы предприятий в условиях карантина. «Применение индивидуальной защиты, дезинфекция и социальная дистанция обеспечат должное предотвращения стремительному распространению вируса, снизят уровень опасности», — говорит он.

Когда возможно возвращение экономики к докарантинному уровню? МВФ прогнозирует, что это произойдет не скоро — Украина будет восстанавливаться до 2024 года.

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