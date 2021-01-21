Как неуязвимый экс-мэр управляет незаконной застройкой Ирпеня

Еще не так давно Ирпень был одним из самых уютных городов в Украине — находясь всего в 20 км от Киева, столичный спутник терялся в лесах, а дома местных жителей утопали среди вековых сосен. Долгое время Ирпень был местом культурного паломничества и островком вдохновения для советской и украинской интеллигенции — отдохнуть на дачи под Киевом приезжали писатели и музыканты со всего Союза. Именно этот городок стал некогда прототипом сказочного Цветочного города, где жил Незнайка и его друзья. Чтобы уничтожить легендарный Ирпень, которым восторгались классики мировой литературы, и превратить его в бетонные джунгли, экс-мэру Владимиру Карплюку понадобилось всего шесть лет. Скандальный градоначальник официально уже два года находится не «у руля», при этом остается серым кардиналом, который, как сказочный Карабас-Барабас, из-за кулис управляет марионеточными руководителями, продолжая убийственную для города застройку.

Живая вода и мертвая земля

Железнодорожный мост через Ирпень / Открытка начала ХХ века

Ирпень-город существует на карте Украины менее ста лет, но в летописях можно найти упоминания о местности на реке «с характером», которая разливалась и ерепенилась, за что, по одной из версий, и получила название Ирпень. Именно по Ирпеню проходила в древности граница между племенами полян и древлян, а позже — между Россией и Речью Посполитой.

Сама река во времена Киевской Руси была судоходной, а еще в ХІХ веке здесь водилось около 60 видов рыб. Так, известный зоолог Карл Кесслер в своей работе за 1856 год упоминает о том, что в селе Романовка, которое сегодня является жилым районом Ирпеня, был пойман четырехпудовый сом длиною в сажень — то есть, двухметровая рыбина весом в 65 кг. От местных старожилов и сегодня можно услышать рассказы о капризах ерепенистого Ирпеня, который разливался по их огородам, и полутораметровых щуках, хватающих купальщиков за ноги.

И, хотя река еще жива, за последние полвека она сильно усохла и обмельчала, а ее ихтиофауна потеряла несколько десятков ценных видов рыб. Конечно, в этом процессе свою роль сыграли глобальное потепление и природное изменение климата, в том числе — уменьшение количества осадков в зимний период, но гораздо в большей мере — антропогенный фактор.

Строительство канала осушительной системы в пойме р. Ирпень, 1947 г. / Фото: vue.gov.ua

Первый антропогенный удар по Ирпеню был нанесен Сталиным, который после победы над фашизмом решил победить и законы мирозданья, инициировав Великий план преобразования природы. В 1947 году ЦК КПУ принимает постановление «Об осуществлении задач, поставленных тов. Сталиным И.В. по орошению земель засушливых районов юга Украины», и начинается «освоение поймы реки Ирпень и ее притоков». Сталинскую мелиорацию ученые сегодня называют преступной, но дело вождя уверенно продолжают его последователи.

Строительные работы в пойме реки Ирпень, 2018 г. / Фото: irpen.net.ua

Экологи давно бьют в набат о проблеме обмеления рек в Украине, при этом призывают особенно бережно относиться именно к притокам крупных водных артерий. Так, напрямую от реки Ирпень зависит будущее Днепра, в который она впадает.

Однако то, что происходит сегодня с водными ресурсами в Ирпене, является нарушением не только экосистемы, но также законодательства и даже здравого смысла — ради строительства новых жилых массивов водоемы здесь беспардонно засыпают, болота осушают, тоннами вывозят торф, а источники, пробивающиеся из недр земли, заживо хоронят под слоями глины.

Рыбоохранный патруль в очередной раз фиксирует незаконное проведение работ на реке Любка в Ирпене. Сентябрь, 2020 г. / Фото: kv.darg.gov.ua

Главным же преступлением против самой природы является строительство в пойме реки Ирпень, которое под патронатом местных властей и под лозунгами о благоустройстве происходит в последние годы. Только за 25 минувших лет с карты Украины исчезло более 10 тысяч малых рек. И, если не остановить застройщиков, пополнить мемориальный список утраченных водных ресурсов в скором времени рискует и Ирпень, который могут, слегка осушив и притрусив песком, просто загнать в подземные трубы...

Край творцов и писательская Мекка

Станция Ирпень в 1910 году / Открытка начала ХХ века

Тонкие натуры поэтов и писателей, которым для общения с музами нужна особая энергетика, всегда тщательно подходили к выбору места отдыха. И, уж если они находили такие места, то полностью наполняли его духом созидания и креатива. Местом собраний творческой элиты и писательскими Мекками с особой энергетикой в свое время были Коктебель и Балаклава в Крыму, поселок Переделкино под Москвой, а также — Ирпень под Киевом.

Своим появлением город Ирпень обязан строительству железной дороги Киев-Ковель, которое началось в 1899 году. Собственно, железнодорожники и стали первыми обитателями поселений Ворзель, Буча, Ирпень. В 1910 Ирпень становится станцией, куда всего за 30-50 копеек за билет можно убежать из Киева от городского шума и суеты. В живописное место на речке в сосновом лесу тянется все больше киевлян, среди которых — состоятельные жители столицы и творческая интеллигенция. Так, с появлением железной дороги появляются курортные поселки под Киевом, а Приирпенье становится своеобразной писательской и композиторской Меккой, куда едут за вдохновением мастера слова и звука.

Уже в 1910 году в Ирпене образовалось Общество аматоров сцены, а в 1912 появился кинотеатр. До революции здесь бывали такие именитые мастера как Леся Украинка, Панас Мирный, Николай Лысенко, Мария Заньковецкая. А в 1935 году бывшую дачу киевского магната Ивана Чоколова передают под Дом творчества советских писателей, и Ирпень превращается в место творческого паломничества.

Дача Чоколова в Ирпене / Фото начала ХХ века

В ирпенском доме писателей черпали вдохновение Остап Вишня и Александр Довженко, Михайло Стельмах и Олесь Гончар, Максим Рыльский, Павло Тычина, Николай Бажан, Андрей Малышко, а также многие другие представители творческой интеллигенции из УССР, всего Союза и даже из-за рубежа.

Сами писатели называли Ирпень литературно намоленным местом, а попасть на отдых в дом творчества было сложно даже зимой, поэтому многие просто снимали в этом поселке домики у частников. Слава о курорте под Киевом гремела на весь Союз, и сюда приезжали отдыхать даже именитые звезды из самой Москвы, которые везли на ирпенские дачи котомки и тюфяки со своими кастрюлями и постельным бельем. Так, в 30-х годах прошлого века здесь гостил Нобелевский лауреат Борис Пастернак.

«Мне давно, давно уже не работалось так, как там, в Ирпене. Конечно — мир совершенной оторванности и изоляции, вроде одиночества Гамсуновского Голода, но мир здоровый и ровный», — оставил писатель свои воспоминания об отдыхе на даче под Киевом в 1930 году.

Ирпенский период отразился как на творчестве, так и на личной жизни Пастернака — тут были написаны многие стихи, именно здесь зарождался его роман с будущей женой Зинаидой Нейгауз, а исследователи находят ирпенские мотивы даже в романе «Доктор Живаго», за который писателю была присуждена Нобелевская премия. Впрочем, об этой странице в жизни всемирно известного писателя хорошо рассказывают экскурсоводы. Только вот, лекции о том, как Ирпень повлиял на Пастернака, проходят не в Ирпене, а... в Переделкино в Московской области!

Анонс экскурсии «Оболенское. Ирпень. Переделкино» в музее Пастернака в Московской области, 2018 г.

При этом в Ирпене еще сохранен (хоть и перестроен) дом, в котором жил Борис Пастернак, и здесь вполне мог бы разместиться мемориальный музей. Но, ни музея, ни памятных табличек о пребывании Нобелевского лауреата в Ирпене нет, живут на «даче Пастернака» обычные люди, а о великом прошлом этого домика знают в основном историковеды и музейные сотрудники.

Множество гениальных творений было написано в Ирпене, а сам городок стал прототипом детской мечты — Цветочного города из произведений о Незнайке, автор которых, Николай Носов, провел здесь детство и юность. Сказочный городок, где жили литературные коротышки, стоял на Огурцовой реке, за которой был густой лес, богатый грибами-ягодами, и утопал в цветах. В первой половине ХХ века, когда Носов жил и писал свои сказки, Ирпень и был цветочным и зеленым поселком.

Мэр Ирпеня Владимир Карплюк рассказывается о Цветочном городе, превращая его прототип в бетонное гетто / YouTube

О детском писателе, в отличие от Пастернака, в городе не забыли, а недавно местные власти даже открыли парк «Незнайка», посвященный литературному герою. Правда, вместо густого леса, парк этот теперь окружают высотные здания и отнюдь не живописные многоэтажки, а городок вместо детских сказок все чаще попадает в эпицентры строительных скандалов и информационные заголовки о беспределах местных властей.

Герой нашего времени

Собственно, главным героем современной летописи Ирпеня уже десять лет является Владимир Карплюк — один из самых скандальных мэров Украины, который продолжает контролировать город даже после ухода с поста городского главы.

В Ирпень Владимир Карплюк попал в конце 1990-х — тогда талантливый мальчик из небольшого поселка под Винницей приехал поступать в ирпенскую налоговую академию (сегодня Университет государственной фискальной службы Украины), которую возглавлял скандальный и ныне покойный ректор Петр Мельник. Уже в академии Владимир проявил себя как активист и общественник, возглавлял студенческий парламент, поработал методистом по воспитательной работе. Но на преподавательскую зарплату красиво не заживешь, и Карплюк уходит в бизнес. Поначалу он развивал рекламную компанию «Сарафан», которая устанавливала билборды в Ирпенском регионе, позже эта же фирма стала заниматься недвижимостью и строительством.

Федорук прокладывает Карплюку дорогу к кормушке власти / Фото: kotsubynske.com.ua

Неизвестно, как бы сложилась карьера Владимира Карплюка, если бы не знаковое знакомство с семьей Людмилы и Анатолия Федорука, который на то время занимал пост городского главы соседней с Ирпенем Бучи. С четой Федоруков Карплюк связал себя деловыми отношениями, дружбой и даже кумовскими узами. Как и принято в украинских традициях, старшие кумовья всячески двигали Владимира в его продвижении — именно бучанский мэр и ректор Петр Мельник помогали ему баллотироваться на пост мэра Ирпеня в 2010. Правда, тогда Карплюк проиграл Владимиру Скаржинскому, но вошел во вкус, и уже на следующих местных выборах победил всех противников. В 2010 же Анатолий Федорук сделал Карплюка своим заместителем и правой рукой, обучив всем хитростям управления городом, а в 2011-м кумовья создали строительное предприятие «Будрегионинвест», зарегистрировав его на своих жен.

Впрочем, для Анатолия Федорука, буквально вскормившего своего протеже мощной мэрской грудью, дружба окончилась печально. Несколько лет назад кумовья поссорились, и Владимир Карплюк публично отрекся от своего друга и партнера, а разом — и от Партии регионов, благодаря которой он стартовал как политик, и даже от самого Бога, заявив, что вообще является атеистом, а посему никак не может быть кумом Анатолия Федорука. Конфликт между двумя мэрами выдался настолько серьезным, что Карплюк даже распустил депутатов от своей партии «Нові обличчя» в Буче, а бывшие партнеры до сих пор называют друг друга не иначе как коррупционерами, выкладывая даже схемы дерибана земель.

Карплюк обвиняет Федорука в коррупции / Фото: Фейсбук

Хотя начинали дерибан Приирпенья кумовья вместе. Так, десять лет назад «Будрегионинвест» стал подрядчиком строительства жилья в Буче и заложил несколько жилых комплексов — «Новатор», «Центральный», «Варшавский двор», «RichTown», «Буча Квартал». Строительная компания Федоруков-Карплюков сразу заняла чуть ли не половину местного строительного рынка, а ее доходы исчислялись в десятках миллионов долларов. При этом, чтобы сэкономить на налогах при продаже, часть квартир налоговик Владимир Карплюк оформлял не на юридическую фирму, а на себя как на физлицо.

Поэтому в 2014, когда Карплюк стал городским главой Ирпеня, его имя впервые прогремело на всю страну — видано ли, чтобы у мэра было задекларировано 67 квартир! Поскольку до Майдана украинские чиновники традиционно пытались скрыть свои доходы, оформляя недвижимость и прочее имущество на родственников, такая откровенность обществу сперва показалась неслыханной наглостью, которую долго обсуждали во всех СМИ страны. Однако позже оказалась, что «так можно было», а Владимиру Карплюку посыпались комплименты формата «зато честный». Рекорд ирпенского мэра, кстати, побил через несколько лет его же соратник — депутат от партии «Нові обличчя» Игорь Оверко, который задекларировал... 586 квартир.

В СКАЗОЧНЫХ ЦИФРАХ

О деятельности Владимира Карплюка на посту городского главы красноречивее всего говорят цифры, и они также выглядят сказочно. Так, в последние годы Ирпень стал рекордсменом по количеству построенного жилья во всей Киевской области. В последние годы — так как начиналась масштабная застройка города именно при официальном правлении Карплюка.

По данным ГУ статистики в Киевской области, в 2018 году в Ирпене было сдано в эксплуатацию 184 736 м² жилья — это всего чуть меньше, чем в Броварах, Борисполе и Буче вместе взятых.

В 2019 цифры скачут вверх, и в Ирпене сдается уже 234 966 м² нового жилья, что на 127% больше, чем в 2018.

По последним же данным ГУ статистики Киевщины, за три квартала 2020 в Ирпене приняли в эксплуатацию 102 783 м² жилой площади. А это уже больше, чем за тот же период сдали жилплощади в восьми городах Киевской области вместе взятых. Больше жилплощади в 2020-м было сдано только в Киево-Святошинском районе — 293 518 м². Но, если учесть, что в этом районе находится два города и 50 сел (а часть из них давно застроены новыми ЖК и остаются селами только номинально), то Ирпень выходит в строительной гонке в абсолютные лидеры по всем параметрам.

Так же внушительно выглядят цифры и по приросту населения в городе. По данным того же ГУ статистики в Киевской области, в 2010 году в Ирпене проживало 76, 4 тыс. горожан. На 1 октября 2020 года население Ирпеня официально составляло 103 243 человека. Однако многие из новых жильцов не регистрируются на новом месте, а по неофициальным подсчетам в городе проживает уже около 150 тысяч жителей. То есть, за 10 лет город Ирпень увеличился вдвое.

А, поскольку местные власти обеспокоены главным образом строительством новых высоток, то инфраструктура Ирпеня от такого прироста населения трещит по швам, ведь единичные садики и амбулатории, которые пафосно здесь открывают, абсолютно не спасают ситуацию.

Митинг инвесторов ЖК «GreenYard» под мэрией Ирпеня / Фото соцсети

Кроме того, в городе с каждым годом увеличивается число строительных скандалов — новые ЖК сдают с нарушениями, в дома не подключают воду, газ, свет, а некоторые инвесторы и вовсе не могут получить своих квартир, за которые уже уплатили немалые деньги. Скандальные ЖК «NewYorkTowers», ЖК «Благодатный», ЖК «GreenYard» и другие ирпенские новостройки уже успели прославиться на всю страну далеко не комфортом и уютом, а тысячами жертв строительных афер, которые пострадали от застройщиков. Однако все строительные скандалы в Ирпене могут показаться цветочками в сравнении с новой «стройкой века», которая только набирает оборотов...

«СС» ирпенскго масштаба

Проект ЖК «Синергия Сити» / synergy-bud.com.ua

Грандиозный ЖК «Синергия Сити» на 76 многоэтажных домов и 10-12 тысяч квартир, в которые в скором времени могут перебраться почти 40 000 новых жителей, строится прямо в пойме речки Ирпень. О том, что такое строительство убивает водную артерию и может привести к экологической катастрофе, уже упоминалось выше. Кроме того, ЖК «СС» в Ирпене возводят против всех законов и правил — фактически методом захвата территорий. Так, Ирпенский горсовет под строительство «Синергии» незаконно изменил целевое назначение ценных сельскохозяйственных земель, хотя местные власти не имеют никаких на то полномочий — перевод земель в категорию немелиорируемых требует решения Верховной Рады.

Логотип «Синергии-Сити» в интерьере ЖК отдает нацизмом / synergy-bud.com.ua

При этом строительство громаднейшего жилого комплекса стало величайшей авантюрой, мастерски спланированной его создателями — хозяином города Владимиром Карплюком и его партнером — застройщиком Игорем Оверко (тем самым экс-депутатом, который задекларировал почти 600 квартир).

Афера эта также носит сказочный характер, и напоминает давнюю народную басенку про кашу из топора, которую варил смекалистый солдат в доме жадной старухи. Только в ирпенской истории «служивым» оказались плутовские застройщики, скупой старухой — жители города, а топором — новая школа.

Заявлять о масштабном проекте нового ЖК, да еще и в пойме реки, в городе, окутанном строительными скандалами, изначально было бы проигрышным вариантом — жители сплотились бы и не дали воздвигнуть просто так 76 домов. И «бывалые» решили подкупить ирпенскую общественность, заявив о том, что в Ирпене построят новую коммунальную школу, а об этом грандиозном событии вещали даже специально расставленные по городу баннеры.

Перед началом строительства ЖК «СС» ирпенцев закормили сказками о новой школе / Фото: YouTube

Усыпив бдительность скупой на земли общественности, застройщик потихонечку начал возводить здания — но вовсе не школы, а одного за другим новых высотных домов. А пока в пойме Ирпеня растет ЖК «Синергия Сити», ирпенцы о новой школе могут только мечтать.

Но ответственность за виртуозный обман и махинации со школой-наживкой несет не только застройщик, но и напрямую Ирпенский горсовет, который выдавал разрешительную документацию на строительство именно общеобразовательного учреждения

Так, в августе 2019 ООО «Строительная группа «Синергия» обращается к ирпенским властям с просьбой о заключении договора государственно-частного партнерства на строительство школы на 42 класса по адресу ул. Достоевского, 1б/1.

29 августа 2019 Ирпенский горсовет выдает ООО «Строительная Группа «Синергия» разрешение «на финансирование работ по проектированию и строительству общеобразовательной школы І-ІІІ ст. „Синергия“ (лицей, объединенный с начальной школой и гимназией) по ул. Достоевского и пер. Озерный в г. Ирпень».

При этом в документе не указываются ни размеры земельного участка, выделенного под строительство школы, ни точный адрес. То есть, одна школа может быть построена одновременно на двух улицах.

Последнее разрешение на строительство в пойме речки Ирпень было выдано ГАСИ заказчику Мурашу Юрию Дмитриевичу и генподрядчику ООО «СК «Будтайм» 6 ноября 2020. При этом в графе «место расположения объекта» значится конкретный адрес — ул. Достоевского, 1б/1. Однако в наименовании объекта указано, что разрешение выдано на «новое строительство ЖК с полным спектром учреждений и предприятий и общеобразовательной школой (І — ХІІІ очереди) по ул. Достоевского и пер. Озерный», где в ІІІ очереди и должно появиться общеобразовательное учреждение — Лицей, объединенный с начальной школой и гимназией.

Такая путаница с адресами может трактоваться двусмысленно — что же именно должно появиться на месте строительства — школа или высотки? И, если школа, то зачем под нее местные власти выделяют целых две улицы, а, если ЖК — то почему в разрешительной документации указан адрес одного объекта?

Впрочем, именно для того, чтобы таких манипуляций не возникало, и был придуман специальный классификатор. Согласно действующему Государственному классификатору зданий и сооружений (ДК 018-2000), здания всех учебных и исследовательских учреждений идут под кодом 1263, а школы и другие средние учебные заведения в частности — под кодом 1263.3.

Но в разрешении ГАСИ от 6 ноября, которое выдано на строительство объекта по ул. Достоевского, 1б/1, значится совсем другой код — 1122.1, который по классификатору ДК 018-2000 подразумевает строительство многоквартирных домов массовой застройки.

Таким образом, свое разрешение ГАСИ выдало не на строительство школы, а на возведение высоток.

Чем закончится грандиозное строительство в пойме речки Ирпень, пока неизвестно. Однако всем инвесторам, которые поддаются искушению рекламы нового ЖК, дабы не стать жертвами очередной аферы, стоит обратить внимание на детали. Например, на то, что у фирмы, которая строит огромнейший массив на десятки домов, фактически нет никаких денежных средств. А, по данным онлайн-сервиса проверки компаний YouControl, ООО «Строительная группа «Синергия» имеет уставной капитал всего... в 10 тысяч гривен!

Более того, как оказалось, фирма-застройщик и крупных денег-то никогда на счетах не держала — за последние годы ее активы не превышали и 50 тысяч гривен, а выручка за 2019 год составила 25 тысяч в национальной валюте — это чуть выше средней месячной зарплаты одного жителя столицы.

Таким образом, потенциальные покупатели квартир в ирпенском «СС» рискуют пополнить ряды обманутых инвесторов. Ведь, в случае чего, с ООО «СГ «Синергия» невозможно будет взыскать деньги даже через суд. Да и вообще компания «не при делах», ведь вся документация по строительству там оформлена на посторонних физлиц.

Театр марионеток

Главную ответственность за весь беспредел, который происходит в Ирпене последние шесть лет несет «хозяин» города Владимир Карплюк, который прямо или через своих людей-марионеток из-за кулис продолжает «рулить» незаконной застройкой. Официально он был мэром с 2014 по 2018 год. После этого обязанности и.о. городского главы исполняли Анастасия Попсуй и Андрей Литвинов, хотя их функция как управителей города была скорее символической. Осенью прошлого года мэрские выборы в Ирпене выиграл Александр Маркушин — на 100% человек Карплюка, которого он лично и продвигал на пост городского главы и всецело поддерживает сегодня. Так, на официальной странице бывшего градоначальника в Фейсбук публикуются все посты действующего мэра — видимо, все заслуги местных властей Карплюк воспринимает на свой счет.

Хотя изредка в соцсетях раздается и голос самого Карабаса. Например, в день смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса Владимир Карплюк опубликовал пост, в котором сравнил себя с харьковским городским главой. «Еще несколько лет необходимо Ирпеню, и ты догонишь Кернеса по уровню доверия общества», — процитировал он сказанные ему кем-то слова.

Очевидно, что честолюбие ирпенского экс-мэра зашкаливает. Ведь Геннадий Кернес вошел в историю как мэр, который, прежде всего, пытался сохранить свой город, его историю, славу и культуру (пусть это стремление и выражалось в сопротивлении декоммунизации). А вот от славного курортного местечка Ирпеня за годы правления Карплюка мало чего осталось. Впрочем, если говорить о памяти — то он ее себе уже обеспечил, построив огромный бетонный памятник на месте воспетого поэтами цветочного городка...

При том, что Карплюк полностью контролирует Ирпень, в своих политических амбициях он видит себя намного дальше. В 2019 уже экс-мэр решает выдвинуть свою кандидатуру в парламент по 95 округу. При том, что Карплюк уже не первый год возглавляет партию «Нові обличчя», выдвигаться он стал не от своей политсилы, а как самовыдвиженец.

Перед выборами 2019 года 95-округ окутала реклама Карплюка / Фото соцсети

«Покорять» избирателей он принимается проверенным способом с размахом «хозяйственника» — не гречкой, но скверами. Так в Боярке и Вишневом проводятся работы по благоустройству нескольких зеленых зон, которые пафосно открывают с музыкой, оркестром и шариками. Правда, оказалось, что подобное озеленение проводится не на совсем законных основаниях, и полиция даже возбудила уголовное дело по факту подкупа избирателей. Но оно, как и десятки других уголовных дел против Карплюка, чудесным образом было замято.

Впрочем, электорат, для которого Карплюк «за свой счет» чистил озера и облагораживал скверики, вопрос о том, откуда у кандидата деньги, волновал мало. «Крадет, но хотя бы что-то делает», — сказали жители округа, с благодарностью приняли подкуп в виде благоустройства и... проголосовали за кандидата от партии «Слуга народа».

Если вспомнить о том, что мэром он стал со второй попытки, скорее всего, имя Владимира Карплюка страна еще услышит на следующих выборах. А пока, охладив в себе амбиции парламентария, Карплюк сосредоточился на почти родном Ирпене, где чувствует себя полным хозяином и, дергая за нужные ниточки, управляет своими куклами-марионетками.

В сказке о Золотом ключике куклы победили злодея, а Карабас оказался в луже. Не столько благодаря мистике, а просто потому, что поняли — только объединившись, маленькие куклы могут побороть большое Зло. Сегодня главное зло Ирпеня — это Владимир Карплюк. И стоит только выйти из-под его власти, как мы сможем осознать свою независимость и свободу. Наша сила — в объединении, стоит только избавиться от личных амбиций, и мы обязательно одержим победу над строительной мафией, которая «сядет в лужу»!