Госгеокадастр разрабатывает закон об изъятии частной земли

Разрабатывается законопроект об изъятии участков земли для общественных нужд — предлагается механизм компенсации для граждан стоимости земельных участков, которые будут изыматься для общественных нужд. Об этом в интервью ЭП рассказал глава Госгеокадастра Роман Лещенко.

«С моим первым заместителем, доктором юридических наук, профессором Киевского университета, моим учителем с кафедры земельного права Анатолием Николаевичем Мирошниченко разрабатываем законопроект об изъятии участков для общественных нужд.

Для чего он нужен? Представьте, что большинство земли в паях или находится в бесплатной приватизации, а нам нужно сделать объездную дорогу в Киеве. Поверьте, свободной земли вблизи столицы нет. Мы хотим сделать дорогу, а земли для нее нет. Мы предлагаем механизм компенсации для граждан стоимости земельных участков, которые будут изыматься для общественных нужд, например, выплачивая условно по 100 тыс грн», — пояснил Лещенко.

«То есть сначала государство дало бесплатно землю гражданину, дальше попросило прощения, потому что ему нужен эта участок для пользования, и компенсировало стоимость такого земельного участка согласно нормативно-денежной оценке в случае отчуждения. Государству нужны мост, общежитие для военнослужащих, объездная дорога, а их негде строить. А если завтра понадобится мусороперерабатывающий завод под Киевом? Нет земли. Все взяли, все порезали, все попиляли. Это проблема Одессы, Николаева и Херсона, где нельзя построить порт, потому что все раздали в рамках бесплатной приватизации», — добавил он.

На вопрос, осознает ли он, сколько в судах будет исков об отчуждении и незаконной бесплатной приватизации по делам, которые начали, Лещенко ответил, что находится в дискуссии с президентом по этому вопросу. Лещенко предлагает все дела относительно земли перевести под юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда в отдельную земельный палату. Это, якобы, нужно для того, чтобы исключить договоренности с местными судами.