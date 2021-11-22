Украине прогнозируют рекордный урожай кукурузы

В 2021 году Украина выйдет на урожай в 40 миллионов тонн кукурузы. Это рекордный показатель, рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.
«В 2021 году Украина выйдет на урожай в 40 миллионов тонн кукурузы. Таких показателей в нашем государстве не было за всю историю страны. Эта культура обеспечит для нашего государства энергонезависимость», — сказал министр, которого цитирует пресс-служба ведомства.
По его мнению, следующим этапом аграрной политики должна стать «глубокая переработка ключевой культуры нашей страны».
«Это будет свой газ, свое топливо и свои качественные корма: и крахмал, и глюкоза, и аминокислоты, и десятки других позиций, которые обеспечат Украине добавленную стоимость на десятки миллиардов долларов. И это больше, чем у нас есть сегодня. Она в основе следующего этапа развития растениеводства», — отметил Лещенко.
По его словам, стратегия Минагрополитики состоит в освобождении переработки от большого количества налогов.
Переработка получит льготные условия в режиме инвестиционных нянь, надеется министр.
«Сырьевой цикл в 100 млн (тонн зерновых и масличных культур — ред.) удалось достичь в этом году. Далее задача — максимально создавать добавленную стоимость», — считает Лещенко.
Политика его ведомства в 2022 году, обещает министр, «будет сконцентрирована на обработке, животноводстве и расширении государственной поддержки с точки зрения прозрачных компенсационных механизмов».
Напомним, что по данным Минагрополитики на 19 ноября, уборка зерновых и зернобобовых культур близка к завершению. На площади 14,9 млн га намолочено 76,7 млн тонн зерна.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016