Украине прогнозируют рекордный урожай кукурузы

В 2021 году Украина выйдет на урожай в 40 миллионов тонн кукурузы. Это рекордный показатель, рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

«В 2021 году Украина выйдет на урожай в 40 миллионов тонн кукурузы. Таких показателей в нашем государстве не было за всю историю страны. Эта культура обеспечит для нашего государства энергонезависимость», — сказал министр, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По его мнению, следующим этапом аграрной политики должна стать «глубокая переработка ключевой культуры нашей страны».

«Это будет свой газ, свое топливо и свои качественные корма: и крахмал, и глюкоза, и аминокислоты, и десятки других позиций, которые обеспечат Украине добавленную стоимость на десятки миллиардов долларов. И это больше, чем у нас есть сегодня. Она в основе следующего этапа развития растениеводства», — отметил Лещенко.

По его словам, стратегия Минагрополитики состоит в освобождении переработки от большого количества налогов.

Переработка получит льготные условия в режиме инвестиционных нянь, надеется министр.

«Сырьевой цикл в 100 млн (тонн зерновых и масличных культур — ред.) удалось достичь в этом году. Далее задача — максимально создавать добавленную стоимость», — считает Лещенко.

Политика его ведомства в 2022 году, обещает министр, «будет сконцентрирована на обработке, животноводстве и расширении государственной поддержки с точки зрения прозрачных компенсационных механизмов».

Напомним, что по данным Минагрополитики на 19 ноября, уборка зерновых и зернобобовых культур близка к завершению. На площади 14,9 млн га намолочено 76,7 млн тонн зерна.