Макрон и Мэй призвали международное сообщество содействовать запрету химоружия

Президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Тереза Мэй считают необходимым, чтобы международное сообщество усилило свою борьбу за запрет химического оружия. Об этом говорится в заявлениях, размещенных в воскресенье на их страницах в Twitter. Совместная акция приурочена к отмечаемой 29 апреля 21-й годовщине вступления в силу Конвенции о запрете химического оружия.
On the 21st anniversary of the Chemical Weapons Convention, and following Douma and Salisbury, @Theresa_May and I call with one voice for the world to join us in upholding the vital global prohibition on chemical weapons use.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 29 апреля 2018 г.
"Тереза Мэй и я, мы призываем международное сообщество, в связи с 21-й годовщиной Конвенции о запрещении химического оружия и в связи с событиями в [сирийском городе] Думе и в [британском] Солсбери усилить меры, направленные на запрещение оружия массового уничтожения", - говорится в Twitter Эмманюэля Макрона.
Со своей стороны Тереза Мэй напоминает о том, что 21 год тому назад данная Конвенция "запретила использование, разработку, производство и хранение этого страшного оружия". "Эмманюэль Макрон и я, мы подтверждаем свою приверженность положениям этой конвенции и призываем другие нации присоединиться к нашей твердой позиции. Возврат назад в этой сфере недопустим", - заявила глава британского правительства.
21 years ago, the Chemical Weapons Convention banned the use and development, production and stockpiling of these terrible weapons. @EmmanuelMacron and I today restate our commitment to that agreement, calling on other nations to join our firm position: we should never go back. pic.twitter.com/85kf8LL1C5— UK Prime Minister (@10DowningStreet) 29 апреля 2018 г.
Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу 29 апреля 1997 года. Организация по запрещению химического оружия осуществляет контроль за соблюдением его статей.
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