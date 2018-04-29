The Sunday Times: объем «российских денег» на британских офшорах достигает $47 млрд

Объем денег, которые российские граждане хранят на офшорных счетах на британских заморских территориях, составляет £34 млрд ($47 млрд). С таким утверждением выступила в воскресенье газета The Sunday Times, ссылающаяся на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию Global Witness.
Как отмечает издание, эта сумма в пять раз превышает объем средств, которые российские граждане держат в банках самой Великобритании. При этом £30 млрд ($41,5 млрд) лежат на офшорных счетах лишь одной территории — Британских Виргинских островов, утверждается в статье.
Общий же объем «русских денег», которые прошел через заморские британские территории за последнее десятилетие, по данным издания, составляет еще £110 млрд ($152 млрд), что делает их вторым самым популярным направлением для денег российских граждан после Кипра.
Ранее газета The Times сообщила, что члены британского парламента собираются на следующей неделе проголосовать за принятие законов, в соответствии с которыми будут раскрыты в том числе личности российских олигархов, хранящих капиталы на британских заморских территориях. По данным издания, до настоящего момента такие налоговые убежища как Британские Виргинские острова и Каймановы острова, в отличие от Великобритании, не раскрывали общественности личности бенефициаров активов, хранящихся под их юрисдикцией.
Сторонники нового законодательства утверждают, что такая секретность делает возможным отмывание денег, что, в свою очередь, способствует росту преступности и коррупции.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.590,12 -0.032
|2.618,93 -0.0224
|100 евро
|3.141,15 -0.213
|3.201,34 -0.1515
|10 рублей
|3,83 -0.002
|4,33 -0.0027
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016