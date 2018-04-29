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У Порошенко уверены в получении транша МВФ, — СМИ

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У Порошенко уверены в получении транша МВФ, — СМИ

В Администрации президента уверены, что транш от МВФ Украина получит в любом случае, поэтому не спешат с выполнением ключевых требований. Об этом говорится в статье «Зеркала Недели».

Ни парламент, ни правительство не спешат с созданием Антикоррупционного суда и введением рыночной цены на газ, говорится в статье.

«МВФ наверняка понимает, что уверенность Киева в том, что помощь придет в любом случае, небезосновательна. Без поддержки Фонда нам будет очень сложно выполнить наши обязательства перед внешними кредиторами, в том числе и перед самим МВФ», — пишет автор.

По данным издания, Украина находится в тройке должников фонда (11,9 млрд долл), на втором месте после Греции (12,8 млрд долл).

Без новых кредитов МВФ и без поддержки самого Фонда, гарантирующей возможность привлечения средств у других МФО или частных кредиторов, расплатиться по долгам будет трудновыполнимой задачей.

«По прогнозам регулятора, дефицит текущего платежного баланса продолжит расти — до 2,6% от ВВП к 2020 году. Проще говоря, приток денег в страну будет снижаться, а отток — расти. Даже при запланированном росте экспорта импорт будет его опережать, соответственно, страна перманентно будет ощущать дефицит валюты на внутреннем рынке», — сообщает автор.

«Надежда лишь на продолжение роста поступлений от мигрантов, которые, по оценкам центробанка, смогут частично компенсировать дефицит, и на размещение облигаций внешнего госзайма в 2018–2020 годах, то есть на получение новых кредитов для выплаты старых», — отмечает издание.

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«Согласно ожиданиям НБУ, Минфин должен в этом году привлечь на внешних рынках заимствований 2,5 млрд долл, в 2019 году — 1,5 млрд долл, а в 2020 году — еще 2,5 млрд долл», — говорится в тексте.

По мнению автора, в 2018 году, пока еще программа МВФ нами пусть только де-юре, но выполняется, мы действительно могли бы привлечь деньги у частных кредиторов.

«Но выходить на внешние рынки заимствований без поддержки МВФ очень сложно. Для кредиторов выполнение заемщиком программы Фонда является гарантией того, что реформы в стране не остановятся, ее экономика продолжит расти, и вложенные сейчас деньги в облигации этой страны вернутся с процентами», — пишет автор.

«Если мы досрочно завершим программу МВФ, уверенность частных кредиторов в нашей платежеспособности снизится, особенно с учетом предстоящих выборов, которые всегда вносят фактор неопределенности в оценки инвесторов. И даже если мы сможем привлечь какие-то ресурсы, проценты по этим кредитам будут еще выше, чем прошлогодние 7,3% — плата за риск сотрудничества с неблагонадежным заемщиком», — говорится в статье.

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Напомним, что Украина и МВФ сейчас продолжают переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

МВФ
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