Число жертв из-за теракта в Кабуле увеличилось до 29 человек

В результате взрыва в Кабуле погибли как минимум 29 человек, сообщил телеканал TOLOnews в Twitter со ссылкой на чиновников министерства здравоохранения.
Отмечается, что семь из них — журналисты и операторы. Более 40 человек получили ранения.
Жертвами теракта стали также двое сотрудников местного телеканала 1TV — репортер Гази Расули и оператор Нороз Али Раджаби. Об этом сообщается на странице канала в Twitter.
В свою очередь AP сообщает, что погиб также оператор местного канала Tolo TV.
Отмечается, что жертвами теракта стали четверо правоохранителей.
Напомним, что смертник на мотоцикле подорвал себя около здания разведки Афганистана в Кабуле. Первый взрыв произошел около здания Национального директората безопасности в районе Шашдарак. По данным СМИ, вскоре прогремел и второй взрыв, в результате которого погиб журналист и были ранены два полицейских, которые прибыли на место происшествия.
Ранее сообщалось о 21 погибшем, среди которых — фотограф Agency French Press Шах Марай.
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