Пашиняна выдвинули кандидатом на пост премьера Армении

Кандидатура лидера протестов Армении Никола Пашиняна выдвинута фракцией «Елк» («Выход») на пост премьер-министра страны.
Как сообщил армянской службе Радио Свобода член фракции Арарат Мирозян, на заседании в понедельник фракция единогласно приняла решение о выдвижении Пашиняна кандидатом на пост премьера.
Он также высказал мнение о том, что у них не будет проблем с поддержкой кандидатуры Пашиняна со стороны парламентского большинства — фракции Республиканской партии Армении (РПА).
В понедельник также запланированы встречи Пашиняна с другими парламентскими фракциями, а именно: с фракциями РПА, блока «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн».
На 1 мая намечено парламентское голосование по выборам премьер-министра Армении. Пашинян остается единственным кандидатом. Три фракции уже объявили о поддержке его кандидатуры.
Сам Пашинян, возглавляющий фракцию «Елк», объявил о готовности взять на себя полномочия премьер-министра.
Как известно, премьер Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. На этой должности он пробыл меньше недели после избрания в парламенте 17 апреля.
Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал бывший топ-менеджер «Газпрома» Карен Карапетян, занимавший в правительстве Саргсяна должность первого вице-премьера.
Несмотря на отставку Саргсяна протестующие утверждают, что их требования не выполнены. На 1 мая армянская оппозиция созывает в Ереване массовые протесты.
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