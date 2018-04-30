Труба назвал причины затягивания запуска Госбюро расследований

Запуск Государственного бюро расследований (ГБР) затягивается из-за поиска помещения и отсутствия необходимых изменений в законодательстве.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава ГБР Роман Труба.

В частности, Труба отметил, что видит затягивание в запуске ГБР по двум направлениям: поиск помещения и принятие изменений в законодательство.

«Мы все понимаем, что когда есть понимание фракций — законы принимаются очень быстро. Те законопроекты, которые в настоящее время есть в Верховной Раде — все технические, их поддерживают эксперты, ученые и абсолютное большинство парламентариев, однако уже значительный период времени мы технические нормы не можем провести через сессионный зал», — отметил Труба.

По его словам, он уже начал общение с фракциями.

«Я хочу посмотреть в глаза депутатам, чтобы они мне ответили на вопрос, почему они не хотят запуска правоохранительного органа», — заявил глава ГБР.

В то же время он подчеркнул, что ГБР должно начать полноценную деятельность 1 сентября.

Напомним, 13 марта Верховная Рада Украина провалила голосование по нескольким вынесенным в сессионный зал проектам по Госбюро расследований.