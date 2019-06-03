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Директор ГБР считает, что дела против Порошенко имеют правовую перспективу

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Директор ГБР считает, что дела против Порошенко имеют правовую перспективу

Уголовные дела, возбужденные по заявлениям юриста Андрея Портнова в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, имеют юридически-правовую перспективу. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба.

«Заявления о совершении преступлений регистрируются автоматически, это требование закона, — пояснил он в комментарии агентству „Украинские новости“. — Я не могу говорить о первых выводах следственных групп, это тайна следствия. Но, по моей оценке, глядя на аргументацию, которая изложена в заявлениях, можно смело утверждать, что эти дела имеют юридически-правовую перспективу».

По словам Трубы, следственные действия по этим заявлениям уже активно ведутся.

«Вопросы достаточно резонансные, — продолжал он. — В связи с этим нами запланированы и в кратчайшие сроки будут проведены активные следственные действия. Мы будем проверять все факты, которые были изложены в обращениях, и, соответственно, добывать доказательства в подтверждение либо опровержение вины экс-президента. Общественность в ближайший период времени должна получить ответы на все вопросы».

При этом глава ГБУ затруднился назвать точные сроки расследования.

«Для нас самое важное — качественное и профессиональное досудебное расследование. Это не несколько следственных действий, а целый комплекс, — пояснил он. — В том числе — следственно-розыскные действия. Понимая общественный резонанс, мы будем пытаться дать ответы как можно быстрее. Но это точно не месяц. Однозначно, больший период».

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Юрист Андрей Портнов, занимавший в свое время должность первого заместителя руководителя администрации президента Виктора Януковича, зарегистрировал в Государственном бюро расследований уже четыре иска в отношении Петра Порошенко. Он обвиняет бывшего президента в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, а также в попытке узурпации судебной власти.

Петр Порошенко, ГБР, Роман Труба
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