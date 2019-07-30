Войти
Почти 40% россиян не хотят переизбрания Путина в 2024 году
соседи
Почти 40% россиян не хотят переизбрания Путина в 2024 году
Супрун рассказала, что будет делать после отставки
планы
Супрун рассказала, что будет делать после отставки

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Порошенко заявил, что директор ГБР через Богдана сливает данные Портнову

474
Порошенко заявил, что директор ГБР через Богдана сливает данные Портнову

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба может быть причастен к сливу информации экс-заместителю главы Администрации президента Януковича Андрею Портнову.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

По его словам, ГБР не направляло ему ни одной повестки на допрос, а единственный человек, который распространяла информацию о дате и времени допроса был Портнов.

«Я хочу сейчас твердо подчеркнуть, что никакой повестки, приглашения ни по одному из адресов — служебному, домашнему я не получал. Я твердо убежден, я спросил — мне не направляли», — сказал Порошенко.

«Единственный источник, который почему-то владел мыслями следственных и головами в ГБР, был бывший заместитель Администрации президента Януковича господин Портнов. Он имел доступ к материалам, он имел доступ к датам и постоянно объявлял эти даты», — добавил он.

По мнению экс-президента, Портнов делал это с двойной целью: для провокаций и психологического давления.

Он отметил, что пришел на допрос по собственной инициативе, чтобы избежать манипуляций.

На вопрос, общался ли он с директором ГБР, Порошенко ответил, что общался и в разговоре Труба подчеркнул, что не имеет права вмешиваться в следствие, на что было предложено обратиться к руководителю следственной группы.

«Меня удивило, что у нас каждый шаг, который защищен законом о тайне следствия, раскрывается — в том числе, и дата допроса, и приглашение, и фамилия, и следователь, и дело, по которому человека вызывают на допрос», — заявил Порошенко.

Читайте также: Почти 40% россиян не хотят переизбрания Путина в 2024 году

«Мне четко отметили, что ничего они не раскрывали. Что они проводят служебное расследование уже месяц, потому что они не знают, каким образом это к господину Портнову попадает. Я сказал: „Ваш директор имеет доступ?“ Он говорит: „Да, имеет“. Я ему говорю: „Это незаконно“. Но господин директор передает это господину Богдану, с которым они постоянно общаются. А господин Богдан передает это господину Портнову», — пояснил свою мысль экс-президент.

На уточняющий вопрос, точно ли он это знает, Порошенко ответил: «У меня есть эта информация. Я считаю, что именно такой способ утечки информации».

Петр Порошенко, ГБР, Роман Труба, Андрей Богдан
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 30 июля 2019
Понедельник, 29 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016