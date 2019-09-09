ГБР расследует почти 3 тысячи дел против чиновников

За семь месяцев работы в Государственном бюро расследований находится 2670 производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции, сообщил директор ГБР Роман Труба.

«За семь месяцев работы в ГБР 2670 производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции: в 165 — сообщено о подозрении, 149 — направлены в суд, 6 обвинительных приговоров. Это различные преступления», — написал Труба в своей колонке на сайте «Украинская правда» в понедельник.

По его словам, расследование основного массива коррупционных преступлений приходится на ГБР и отдельно выделил коррупцию на таможнях.

«Отдельная категория — коррупция на таможнях. В ГБР около ста производств в отношении сотрудников Государственной таможенной службы в Украине. В 14-ти — сообщено о подозрении. Восемь — уже в суде», — отметил Труба.