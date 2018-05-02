Украина перечислила МВФ $80,7 млн регулярных платежей

1 мая был осуществлен платеж в размере 56,151 млн СПЗ (спецправа заимствования) или 80,7 млн долларов в эквиваленте.

Платеж был проведен в рамках General Resources Account — Regular Charges (регулярные платежи).

В конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

МВФ решил изменить предыдущую программу «стенд-бай» на «механизм расширенного финансирования» в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.