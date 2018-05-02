Украина перечислила МВФ $80,7 млн регулярных платежей

1 мая был осуществлен платеж в размере 56,151 млн СПЗ (спецправа заимствования) или 80,7 млн долларов в эквиваленте.
Платеж был проведен в рамках General Resources Account — Regular Charges (регулярные платежи).
В конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.
Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.
МВФ решил изменить предыдущую программу «стенд-бай» на «механизм расширенного финансирования» в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.587,54 -0.0222
|2.615,96 -0.0261
|100 евро
|3.111,81 -0.2808
|3.176,23 -0.2376
|10 рублей
|3,78 -0.004
|4,29 -0.0028
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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