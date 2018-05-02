В Украине дорожают мясо и овощи

Все виды мяса, за исключением курятины, дорожали в Украине с начала 2018 года. Также прибавили в цене овощи. Об этом в среду, 2 мая, сообщает РИА Новости-Украина.

Отмечается, что свинина подорожала на 7,65 грн (7,76%) до 106, 28 грн за килограмм. Говядина прибавила в цене 13,73 грн (11,38%) - до 134,34 грн. А вот курица даже стала немого дешевле на 4,06 грн (4,43%) - 95,75 грн.

С начала года выросли также подорожали овощи: свекла прибавила в цене 53,6% до 11,7 грн за кг, картофель - 43% до 8,8 грн за кг, лук - 20,4% до 6,5 грн за кг.

Немного подешевел сахар - на 1% до 16 грн за кг, сало на 3% до 109,2 грн за кг, макароны - на 3,4% до 41,9 грн за кг, гречка - на 8,2% до 22,4 грн за кг.