В Украине дорожают мясо и овощи

Все виды мяса, за исключением курятины, дорожали в Украине с начала 2018 года. Также прибавили в цене овощи. Об этом в среду, 2 мая, сообщает РИА Новости-Украина.
Отмечается, что свинина подорожала на 7,65 грн (7,76%) до 106, 28 грн за килограмм. Говядина прибавила в цене 13,73 грн (11,38%) - до 134,34 грн. А вот курица даже стала немого дешевле на 4,06 грн (4,43%) - 95,75 грн.
С начала года выросли также подорожали овощи: свекла прибавила в цене 53,6% до 11,7 грн за кг, картофель - 43% до 8,8 грн за кг, лук - 20,4% до 6,5 грн за кг.
Немного подешевел сахар - на 1% до 16 грн за кг, сало на 3% до 109,2 грн за кг, макароны - на 3,4% до 41,9 грн за кг, гречка - на 8,2% до 22,4 грн за кг.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.587,54 -0.0222
|2.615,96 -0.0261
|100 евро
|3.111,81 -0.2808
|3.176,23 -0.2376
|10 рублей
|3,78 -0.004
|4,29 -0.0028
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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