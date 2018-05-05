NASA запускает миссию на Марс

Американское космическое агентство NASA запускает миссию по изучению глубинных слоев почвы и сейсмической активности на Марсе. Трансляцию запуска ведет канал NASA в YouTube.

Зонд InSight на ракете Atlas 5 стартовал с базы военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии 5 мая в 14:05 по Киеву. Миссия InSight Mars — первое исследование в истории, с помощью которого можно будет детально изучить Марс изнутри.

Миссия InSight Mars проводить сейсмические исследования и изучать внутренние объекты планеты из-за использования геодезических методов и теплопередачи.

«Полученные данные по формированию Марса помогут нам лучше понять, как создавались и создаются другие скалистые планеты, в частности планета Земля», - сообщают в NASA.

Агентство планировало запустить миссию InSight Mars еще в 2016 году, однако отложили ее из-за технических неисправностей. Тогда планировалось, что посадочный модуль InSight на Марсе пробурит скважину, чтобы проанализировать кору, мантию и ядро ​​планеты.