NASA запускает миссию на Марс

Американское космическое агентство NASA запускает миссию по изучению глубинных слоев почвы и сейсмической активности на Марсе. Трансляцию запуска ведет канал NASA в YouTube.
Зонд InSight на ракете Atlas 5 стартовал с базы военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии 5 мая в 14:05 по Киеву. Миссия InSight Mars — первое исследование в истории, с помощью которого можно будет детально изучить Марс изнутри.
Миссия InSight Mars проводить сейсмические исследования и изучать внутренние объекты планеты из-за использования геодезических методов и теплопередачи.
«Полученные данные по формированию Марса помогут нам лучше понять, как создавались и создаются другие скалистые планеты, в частности планета Земля», - сообщают в NASA.
Агентство планировало запустить миссию InSight Mars еще в 2016 году, однако отложили ее из-за технических неисправностей. Тогда планировалось, что посадочный модуль InSight на Марсе пробурит скважину, чтобы проанализировать кору, мантию и ядро планеты.
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