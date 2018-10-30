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NASA продолжит попытки связаться с марсоходом Opportunity

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NASA продолжит попытки связаться с марсоходом Opportunity

NASA пересмотрело свое решение прекратить к концу октября активные попытки выйти на связь с марсоходом Opportunity, замолчавшим четыре месяца назад из-за пылевой бури на Красной планете. Об этом сообщило во вторник интернет- издание Space.com со ссылкой на официальных представителей американского космического ведомства.

По их словам, «NASA продолжит усилия, направленные на восстановление связи с Opportunity в обозримом будущем». «В ближайшие месяцы на Марсе может усилиться ветер в том районе, где находится марсоход. Это, возможно, приведет к тому, что с его солнечных панелей сдует слой пыли. NASA вновь проведет анализ и даст оценку ситуации с Opportunity в январе 2019 года», — приводит издание высказывания сотрудников ведомства.

Как рассказала 22 октября журналистам исполняющая обязанности главы отдела планетологии в NASA Лори Глейз, специалисты ведомства каждый день, начиная с 11 сентября, когда буря на Красной планете утихла, передавали с Земли разные команды марсоходу в надежде, что он откликнется. «Мы намереваемся продолжать делать то же самое еще по меньшей мере неделю или две, а затем прекратим эти попытки», — отметила она.

Глейз тогда пояснила, чем это вызвано. К Марсу сейчас приближается американская межпланетная станция InSight с модулем, посадка которого на поверхность планеты запланирована на 26 ноября. «Мы хотим полностью сосредоточиться сейчас на данной миссии, в том числе высвободить от решения других задач наши орбитальные ресурсы» — зонды «Марс-Одиссей» (Mars Odyssey) и «Марсианский разведчик» (Mars Reconnaissance), с помощью которых NASA получало информацию от Opportunity и еще одного марсохода — Curiosity, указала представитель ведомства.

Последний сеанс связи с Opportunity состоялся 10 июня. В то время на Марсе зарождалась мощная пылевая буря, которая, по оценкам ученых, образуется раз в 6 — 8 лет и охватывает значительную часть поверхности планеты. Марсоход, проводивший исследования в долине шириной 22 км на краю кратера Индевор, должен был перейти в «спящий» режим, поскольку из-за зависшей в атмосфере пыли не могли подзаряжаться два его литиевых аккумулятора. И вывести его из этого режима пока не удается.

Глейз не исключает, что причина тому — выход из строя аккумуляторов. «Возможно, они просто замерзли», — заметила она. Ночные температуры на Марсе могут опускаться до минус 96 градусов по Цельсию. Ранее ряд экспертов NASA высказывал предположение, что подзарядке аккумуляторов может мешать слой пыли на солнечных панелях аппарата.

Opportunity, основная задача которого — изучение осадочных пород, совершил посадку на плато Meridiana 25 января 2004 года, через три недели после того, как на поверхность планеты опустился марсоход Spirit, проработавший до марта 2010 года.

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Opportunity уже превысил расчетный срок своей миссии в 57 раз, покрыв в общей сложности расстояние более 45 км. В 2013 году марсоход обнаружил в глинистых породах кратера Индевор следы присутствия пресной воды. По состоянию на февраль 2018 года аппарат отправил на Землю около 225 тыс. снимков поверхности планеты.

NASA, Opportunity, Марс, НАСА
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