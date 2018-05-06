В Минагрополитики отчитались о ходе посевной кампании

По состоянию на 4 мая украинские аграрии посеяли кукурузу на площади 2,9 млн га или 63% от прогноза. Ранними яровыми зерновыми засеяно 2,2 га запланированной площади или 91% от прогноза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Также продолжается посев гречихи, проведенный на площади 12 тыс. га (8% прогнозной площади), проса посеяно 9 тыс. га (17%).

Посев сахарной свеклы проведен на площади 267 тыс. га, что составляет 89% прогноза, подсолнечника посеяно 4 млн га (72% запланированных площадей), сои — 662 тыс. га или 34% запланированной площади.

Ранее в Минагрополитики сообщили, что комплекс посевных работ в 2018 году обойдется приблизительно в 4 тыс. грн на гектар.