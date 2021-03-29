Украина начала сев ранних яровых

Аграрии Херсонской, Донецкой, Закарпатской и Николаевской областей по состоянию на 25 марта засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 106,3 тыс. га, что составляет 1% от запланированных на 2021 год площадей.

Согласно сообщению на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в понедельник, сельхозпроизводители начали сев на общей площади 28,1 млн га, что на 378 тыс. га больше, чем в 2020 году.

По данным ведомства, зерновыми культурами запланировано засеять 15,5 млн га (55% от общей посевной площади). Посев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,6 млн га, подсолнечника — на уровне 5,4 млн га, сои — 1,4 млн га, сахарной свеклы — около 0,22 млн га.

Минэкономики уточнило, что хозяйства Херсонской области посеяли 97,6 тыс. га (58% к прогнозу на 2021 год) яровых культур, из которых 84,1 тыс. га (89%) ячменя, 9,9 тыс. га гороха, 1,82 тыс. га пшеницы и 1,75 тыс. га овса.

Как сообщалось, посевные площади озимых зерновых под урожай 2021 года возросли на 4,9% по сравнению с 2020 годом — до 7,97 млн га.

По данным Госстата, озимой пшеницы посеяно 6,71 млн га (+4,8% по сравнению с в 2020 годом), озимого ячменя — 1,08 млн га (+3,2%), ржи — 166,8 тыс. га (+23,8%). При этом самый больший прирост площадей под озимые зерновые в 2021 году зафиксирован в Кировоградской области — 469,2 тыс. га (на 21,7% больше, чем в 2020-м), Черкасской — 234,4 тыс. га (+19%), Киевской — 209,1 тыс. га (+12,6%).