Выход США из ядерного соглашения с Ираном может привести к войне, — Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью Spiegel, что выход США из ядерного соглашения с Ираном может привести к войне.

«Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война», — сказал Макрон.

Однако он добавил, что президент США Дональд Трамп не хочет войны.

В конце прошлого месяца Макрон совершил официальный визит в США, во время которого стало известно, что Трамп и Макрон могут разработать новое соглашение по ядерной программе Ирана.

Напомним, Трамп заявил, что США могут выйти из соглашения «5+1», согласно условиям которого Иран отказывается от производства обогащенного урана в обмен на отмену международных санкций. После этого Иран пригрозил, что восстановит производство обогащенного 20% урана за 48 часов после официального разрыва соглашения.