Трамп примет решение по поводу соглашения с Ираном в течение недели

Президент США Дональд Трамп намерен решить к 12 мая вопрос о том, следует ли отказаться от ядерного соглашения с Ираном от 2015 года.
Об этом, ссылаясь на Белый дом, пишет Reuters.
«Президент США Дональд Трамп беседовал с премьер-министром Великобритании Терезой Мей в субботу по поводу ядерного соглашения с Ираном, за неделю до того, как президент решит, покинет ли Вашингтон этот пакт», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия согласились с тем, что соглашение является наилучшим способом предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.
Президент Франции Эммануэль Макрон, который в прошлом месяце встретился с Трампом в Вашингтоне, призвал его остаться в соглашении. При этом они предложили обсудить новое соглашение относительно ядерной программы Ирана.
Как известно, в 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. Трамп угрожает отказаться от продления срока действия ядерного пакта. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что это соглашение «было построено на лжи».
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