Транзит газа через Украину в начале мая снизился на 1/5

Транзит природного газа через Украину 1-5 мая 2018 года сократился до 199,7 млн куб. м/сутки по сравнению со среднесуточными 253,7 млн куб. м в апреле этого года и 252,2 млн куб. м — 1-5 мая 2017 года.

Как свидетельствуют данные ПАО «Укртрансгаз», в частности, 1 мая-2018 транзит через газотранспортную систему (ГТС) страны составил 245 млн куб. м, 2 мая — 181,2 млн куб. м, 3 мая — 187,9 млн куб. м, 4 мая — 194,4 млн куб. м, 5 мая — 190,2 млн куб. м.

Ранее сообщалось, что Украина в январе-апреле 2018 года сократила транзит природного газа на 9,3% (2,825 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 27,705 млрд куб. м.

Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 93 млрд 457,1 млн куб. м.

«Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.