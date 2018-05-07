Суд предоставил ГПУ доступ к информации о доходах Данилюка в британских компаниях

Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к информации доходах министра финансов Александра Данилюка, полученных в компаниях CEE Investment&Advisory LLP и Rurik Real Estate Investment Limited (обе — Великобритания). Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

В частности Генпрокуратура получила доступ к информации о месте регистрации Данилюка и его жены, которые согласно имеющейся информации проживали и работали на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в период с 2004 по 2017 годы.

Также получен доступ к данным реестра движимого и недвижимого имущества, которое принадлежало и принадлежит Данилюку с женой с 2004 по 2017 годы и сведениям о начисленных доходах и уплаченных с них налогов, в том числе выплаченных Данилюку как основателю CEE Investment&Advisory LLP и директору Rurik Real Estate Investment Limited.

Кроме того, суд предоставил доступ к сведениям о других предприятиях, где основателем, акционером, директором является или был Данилюк или его жена.