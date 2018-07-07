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Последняя миссия: Ученые NASA «усыпляют» телескоп Kepler

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Последняя миссия: Ученые NASA «усыпляют» телескоп Kepler

Американское космическое агенство NASA объявило о приближении конца научной миссии Kepler — космического телескопа, который за последние годы перевернул представление ученых о месте Земли во вселенной и количестве других планет в космосе. Сегодня на счету этого телескопа 70% всех открытых 3750 планет, обнаруженных за пределами Солнечной системы.

Однако вечно работать он не мог, и в его баках стало заканчиваться топливо, необходимое для ориентации аппарата. Этот момент предрекали уже давно, однако на днях датчики показали, что баки почти пусты, в связи с чем в NASA приняли решение перевести телескоп в спящий режим.

Это сделано для того, чтобы, используя оставшиеся капли гидразина, в августе телескоп мог в последний раз повернуться к Земле и передать по радио последний научный «улов».

«Чтобы передать информацию на Землю, телескоп должен обратить на нее свою большую антенну и отправить данные на сеть Deep Space Network в назначенное время в августе», — пояснили в NASA. Deep Space Network — глобальная сеть радиотелескопов, расположенная в разных странах, предназначенная для связи с космическими аппаратами в дальнем космосе.

«До этого времени телескоп будет оставаться в спокойном режиме режиме, не требующем потребления топлива, — говорится в сообщении. — 2 августа команда заставит телескоп проснуться и сориентирует его для передачи данных».

Миссия стоимостью $600 млн была запущена в 2009 году. Главной целью было выяснить, сколько подобных Земле планет существует в нашей галактике Млечный путь. Аппарат работает методом транзитов — измеряя, насколько звезды теряют свой блеск при проходе планет по их диску. Миссия оказалась на удивление астрономов успешной – в настоящее время, помимо подтвержденных планет, ученые рассчитывают получить подтверждение о наличии еще 2 тыс. кандидатов в планеты, обнаруженных миссией.

Кроме того, статистика показала, что каждая пятая солнцеподобная звезда имеет вокруг себя землеподобные планеты, причем находящиеся в так называемой зоне обитаемости.

Телескоп вращается по гелиоцентрической орбите, в настоящее время его расстояние до Земли составляет 140 млн километров. За девять лет своей работы телескоп пережил несколько довольно серьезных отказов, едва не закончившихся для него плачевно — от механических поломок до воздействия космических лучей. Но в этом году его миссия все же будет завершена.

В период главного этапа миссии телескоп неподвижно вглядывался в один и тот же участок неба в созвездии Лебедя, отслеживая блеск сразу 150 тыс. звезд. Так продолжалось до мая 2013 года, когда из-за поломки отказали два из четырех гиродинов, обеспечивавших неподвижность телескопа.

Тогда ученые NASA нашли выход из ситуации, и, чтобы телескоп продолжил наблюдения, была предложена расширенная миссия K2, в рамках которой до последнего времени работал телескоп.

Она позволила включить в изучение не только экзопланеты, но и ряд других объектов в галактике. Причем удерживать поле зрения теперь телескопу помогал солнечный ветер. Миссия разделена на последовательные наблюдательные кампании длиной примерно 80 дней, сейчас ученые завершили 18-ю кампанию. В NASA допускают, что она окажется не последней, и после «звонка на Землю» у аппарата еще останется топливо, чтобы приступить к 19-й кампании.

«Если наблюдаемое падение давления топлива будет означать его выработку, 19 кампания может оказаться незавершенной». – сообщили в NASA.

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Многие космические научные миссии планируется так, чтобы в конце оставался определенный резерв топлива. К примеру, этот остаток нужен околоземным аппаратам, чтобы избегать столкновения с другими спутниками или неконтролируемого падения на Землю. В случае с миссией Cassini остаток ракетного топлива был нужен, чтобы последним маневром направить зонд в атмосферу Сатурна и избежать возможного загрязнения спутников планеты земными микроорганизмами.

В случае миссий, летающих в глубоком космосе, таких как Kepler, такой необходимости нет, поэтому ученые стараются выжать из таких аппаратов все. «Кто знает, какие сюрпризы о нашей Вселенной могут оказаться в этом последнем переданном на Землю пакете данных?», — отмечали ранее в NASA.

Источник

космос, НАСА, Kepler
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