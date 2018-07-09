Туск назвал Крымский мост причиной продления санкций против России

Одной из причин продления экономических санкций Евросоюза в отношении России стал Крымский мост, заявил глава Евросовета Дональд Туск по итогам саммита Украина — Евросоюз, передает корреспондент российского РБК.

«ЕС продлил санкции против России в том числе и за строительство Крымского моста», — сообщил Туск.

В переговорах с руководством Евросоюза участвовал президент Украины Петр Порошенко, встреча прошла в Брюсселе.

«Санкции заставили Кремль заплатить большую цену, и он продолжит платить», — заявил украинский президент после саммита.

Ранее Евросоюз, официально комментируя строительство моста через Керченский пролив, назвал это нарушением суверенитета Украины.

«Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является», — заявили в мае в ЕС.

5 июля Европейский совет продлил секторальные санкции против России, это решение члены Совета приняли единогласно. Срок действия ограничений истекал 31 июля 2018 года, новый срок действия санкций — 31 января 2019 года.

Строительство Крымского моста началось в 2016 году. Протяженность сооружения, которое соединяет Крым и Таманский полуостров, — 19 км. Стоимость строительства составила более 228 млрд руб. Автомобильное движение было открыто в мае 2018 года, железнодорожная часть пока на этапе возведения, движение по ней будет запущено в следующем году.