В Украине растут продажи электромобилей – Nissan в лидерах

По сравнению с первым полугодием 2017 года спрос на электромобили в Украине в первом полугодии 2018 года вырос в полтора раза. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром». Всего за шесть месяцев украинский парк электромобилей пополнился на 1915 авто.

Удовлетворение этого спроса происходило в основном за счет импорта машин, бывших в эксплуатации, доля которых в первичных регистрациях составила 85%. Самым популярным электромобилем в Украине остается NISSAN Leaf. 1282 авто этой модели с января по июнь получили украинскую прописку.

Вторым по количеству первичных регистраций, с десятикратным отставанием от лидера, стал автомобиль BMW i3, предпочтение которому отдали 129 автомобилистов.

Tesla Model S выбрали 95 украинцев, и это третий результат полугодия на рынке электрокаров.

На четвертом месте Mercedes B Electric Drive, в активе этого электромобиля 57 регистраций.

Замыкает пятерку лидеров электрический SMART Fortwo — 50 шт.

Также в ТОП-10 первичного рынка электрокаров по итогам первого полугодия вошли следующие модели: Tesla Model X — 46 шт., KIA Soul EV — 37 шт., Toyota RAV-4 EV — 33 шт., Volkswager е-Golf — 31 шт., FIAT 500е и Hyundai Ioniq с одинаковым результатом — по 26 авто.