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Бэушный Nissan Leaf остается самым популярным электромобилем в Украине

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Бэушный Nissan Leaf остается самым популярным электромобилем в Украине

За 2020 год украинцы приобрели и поставили на учет 7 455 электроавтомобилей — это на 1% меньше, чем годом ранее, самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Отмечается, что в декабре 2020-го украинский автопарк пополнило 632 электроавтомобиля — это на 8% больше, чем в 2019 году.

«Основную массу в декабрьских регистрациях автотранспортных средств на электротяге составили легковые автомобили — 598 шт. (+ 7% к декабрю 2019г.). Количество коммерческих электромобилей, зарегистрированных за месяц, — 34 шт. (+ 36%).

Как и ранее, в структуре украинского рынка электрокаров продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых в декабре прошлого года составила: в части легковых 86%, в коммерческом сегменте 97%», — говорится в сообщении.

Из общего количества в 7455 поставленных на учет в прошлом году электромобилей 7095 шт. — легковые авто (новых только 9%), коммерческих — 359 шт. (новых — 3%) и 1 электробус (2019 выпуска).

«Средний возраст зарегистрированного в 2020 году электрического секонд-хенда был: в легковых авто — 5 лет, в коммерческих — 7 лет», — добавили в ассоциации.

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При этом, в Украине самым популярным электрокаром остается Nissan Leaf (2180 авто этой марки зарегистрировали за год). На втором месте — Tesla Model 3 (865 регистраций), замыкает топ-3 Tesla Model S (753 регистрации).

Также в топ-5 Chevrolet Bolt (474 шт.) и Tesla Model X (386 регистраций).

электромобили, Nissan Leaf
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