В Иране при столкновении цистерны с автобусом погибли более 30 человек

Пассажирский автобус и грузовик, перевозивший нефтепродукты, столкнулись рано утром на западе Ирана. Оба транспортных средства загорелись. По сообщению местных СМИ, по предварительным данным, погибли более 30 человек.

Среди погибших — 17 человек, находивших в автобусе (14 пассажиров, два водителя и один помощник), а также 15 прохожих. В "Твиттере" опубликованы фотографии с места страшной аварии. Иранские блогеры пишут, что, возможно, рядом с местом аварии сгорел еще небольшой грузовик.

#BREAKING

(1)

Sanandaj, W #Iran

July 11 - Early Tuesday morning local time

A truck carrying combustible liquids collides with a bus at the city terminal, leaving at least 27 dead.

City atmosphere is reportedly very tense.#IranUpdate pic.twitter.com/imxUE3904m