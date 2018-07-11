В Иране при столкновении цистерны с автобусом погибли более 30 человек

Пассажирский автобус и грузовик, перевозивший нефтепродукты, столкнулись рано утром на западе Ирана. Оба транспортных средства загорелись. По сообщению местных СМИ, по предварительным данным, погибли более 30 человек.
Среди погибших — 17 человек, находивших в автобусе (14 пассажиров, два водителя и один помощник), а также 15 прохожих. В "Твиттере" опубликованы фотографии с места страшной аварии. Иранские блогеры пишут, что, возможно, рядом с местом аварии сгорел еще небольшой грузовик.
#BREAKING— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) 11 июля 2018 г.
(1)
Sanandaj, W #Iran
July 11 - Early Tuesday morning local time
A truck carrying combustible liquids collides with a bus at the city terminal, leaving at least 27 dead.
City atmosphere is reportedly very tense.#IranUpdate pic.twitter.com/imxUE3904m
По данным Тasnim News Agency, в результате аварии погибли 13 человек. Данные уточняются. Агентство также сообщает подробности аварии. Бензовоз врезался в автобус, когда тот остановился, чтобы посадить еще несколько пассажиров. После столкновения произошел сильный взрыв, от которого пострадали три или четыре транспортных средства, находившихся рядом. По сообщению пожарных, в результате инцидента сгорело 18 тысяч литров топлива. Власти провинции, в которой произошло ДТП, объявили трехдневный траур.
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