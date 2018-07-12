Порошенко на встрече с Дудой призвал внести изменения в «закон про бандеровцев»

Президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В рамках рабочего визита в Брюссель президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня. Были обсуждены вопросы продолжения диалога в сфере защиты культурного наследия и увековечения мест памяти украинского и польского народов на территории двух стран», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, президент Украины призвал польскую сторону внести изменения в закон об институте национальной памяти Польши в части, что касается интересов Украины.

Кроме того, Порошенко поблагодарил за неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президенты двух стран также уделили внимание дальнейшей координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Республики Польша в Совете безопасности ООН. Стороны согласились с важностью дальнейшей мобилизации усилий с целью противодействия строительству «Северного потока-2», подчеркнули в АП.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Брюсселе (Бельгия) для участия в саммите НАТО.