Экс-госсекретарь Джон Керри обвинил Трампа в разрушении репутации страны

Бывший госсекретарь США Джон Керри считает, что президент Дональд Трамп разрушает репутацию страны на мировой арене, а также наносит ущерб американским интересам своими высказываниями в адрес партнеров по НАТО.
«Я никогда раньше не слышал, чтобы президент [США] говорил что-либо столь странное и контрпродуктивное, как разглагольствования Трампа в адрес НАТО и Германии, — отметил Керри в письменном заявлении, опубликованном Керри в Twitter. — Это было позорно, и это противоречит интересам США». «Трамп последовательно разрушает нашу репутацию в мире», — утверждал бывший госсекретарь.
«Президент Трамп публично выставляет наших друзей в качестве противников и при этом нашего противника, нападающего на американскую демократию, представляет своим союзником, перед которым он лебезит. Почему?» — задался вопросом Керри. Он назвал поведение Трампа на саммите НАТО в Брюсселе недостойным «сильного, принципиального и мудрого лидера».
В последнее время президент США неоднократно выступал с резкой критикой входящих в НАТО стран за то, что они, по его мнению, выделяют недостаточно средств на коллективную оборону. Ранее в четверг агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Трамп пригрозил союзникам де-факто выйти из НАТО, если они не повысят военные расходы до 2% от ВВП.
Кроме того, Трамп на этой неделе раскритиковал Германию, назвав ее зависимой от России из-за решения о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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