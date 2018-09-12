Мэй предостерегла британских политиков от появления на RussiaToday

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предостерегла в среду британских политиков от появления на телеканале RT, заметив, что в этом случае они могут стать инструментом пропаганды российского государства. Такое заявление она сделала, отвечая на вопросы депутатов в Палате общин британского парламента.
«Это решать каждому из них. Но они должны четко понимать, что они рискуют быть использованы в качестве инструмента пропаганды российского государства», — сказала премьер, отвечая на вопрос, считает ли она уместным, чтобы британские политики, как действующие, так и бывшие выступали на RT.
«Я уверена, что у нас всех есть вопросы к объективности в освещении событий RT, которая остается инструментом пропаганды российского государства», — добавила Мэй.
При этом она провела параллели с иранским телеканалом Press-TV, у которого в 2012 году британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию, после чего тот потерял право вещать на территории Соединенного Королевства. «Это относится и к Press-TV, лицензия которого в Великобритании была отозвана Ofcom», — добавила Мэй.
После инцидента в Солсбери, где от воздействия нервно-паралитического вещества пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, против RT в Великобритании Ofcom начал 10 расследований — столько же, сколько за предыдущие 11 лет.
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