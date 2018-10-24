Цену на газ не будут повышать до конца отопительного сезона

Цена на газ для населения не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона, заверяет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Хочу четко сообщить, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Точка», — сказал он во время очередного заседания правительства в среду.

Отметим, что согласно договоренностям Украины с МВФ, Кабмину придется еще два раза повысить цену на газ. Первое повышение произойдет, ориентировочно, весной — на 15%. Второе, к началу следующего отопительного сезона.