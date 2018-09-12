В Мининфраструктуры назвали самые пунктуальные авиакомпании

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний за август этого года. Соответствующая инфографика размещена на сайте министерства.

Отмечается, что в августе 76,3% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины были выполнены вовремя.

Так, регулярность отправления рейсов авиакомпании «Роза ветров» составляет 92,7%; Мотор-Сич — 86,7%; Международных авиалиний Украины — 76,8%; Азур Эйр Украина — 75%; Анда эйр — 69%; Фанейр — 59,4%, Атлас Джет Украина — 53,3%, ЯнЕИР ЛТД — 51%, Браво — 50%, Скай АП — 46,8%.

Министерство также обнародовало рейтинг регулярности отправления рейсов иностранными компаниями из аэропортов Украины. В частности, пять авиакомпаний выполнили 100% рейсов вовремя. Это — AIR ARABIA, ALITALIA, AIR MALTA, BULGARIA AIR, QATARWAYS.

В целом 76,6% рейсов иностранных авиакомпаний из аэропортов Украины в августе вылетели вовремя.

В августе 2018 году из аэропортов нашей страны украинские авиакомпании осуществили 5219 авиарейсов, иностранные — 2874.

Для сравнения, в июле 2018 показатель регулярности отправления из аэропортов Украины рейсов украинских авиакомпаний составил 70,2%, иностранных — 68,1%.