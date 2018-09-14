В храмах РПЦ больше не будут молиться за патриарха Варфоломея

В храмах Московского патриархата приостановят молитвенное поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея. Кроме того, приостанавливается совместное служение священников Московского и Константинопольского патриархатов православной церкви. РПЦ также прекращает участие в структурах под председательством Константинополя. Такое решение принял на заседании в Москве в пятницу Синод Русской православной церкви.
Как сказал после заседания высокопоставленный представитель РПЦ митрополит Иларион, такой шаг стал реакцией на решение Константинопольского (называемого также Вселенским) патриархата отправить в Украину двух своих представителей - экзархов. Как дал понять ранее константинопольский патриарх, это первый шаг на пути к предоставлению Украинской православной церкви автокефалии - полной независимости от Московского патриархата.
В Русской православной церкви, которую возглавляет Московский патриарх Кирилл, считают Украину своей канонической территорией и обвиняют Константинопольский патриархат в попрании канонов.
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По словам митрополита Илариона, речь пока не идет о разрыве евхаристического общения между верующими двух православных церквей. То есть прихожанам Московского и Константинопольского патриархатов пока не запрещено вместе молиться. Однако, как предупредил митрополит, если Константинопольский патриархат будет идти по пути предоставления автокефалии Украинской церкви, РПЦ может пойти на полный разрыв с Константинопольским патриархатом.
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