Пол Манафорт согласился признать вину

Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб президента Дональда Трампа, согласился признать вину в предъявленных ему специальным прокурором Робертом Мюллером обвинениях в заговоре против США и заговоре с целью препятствия правосудию, передает Bloomberg со ссылкой на поступившие в суд документы.
Reuters отмечает, что в поступивших в суд документах говорится только о двух эпизодах преступления, ранее их было семь.
Это второй судебные процесс над Манафортом, он проходит в Вашингтоне. В августе суд в Вирджинии признал его виновным в налоговых и финансовых махинациях.
Ранее сегодня появилась информация, что бывший руководитель предвыборной кампании Трампа политтехнолог Пол Манафорт начал переговоры с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера о признании своей вины, чтобы избежать второго судебного процесса.
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