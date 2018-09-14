Пол Манафорт согласился признать вину

Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб президента Дональда Трампа, согласился признать вину в предъявленных ему специальным прокурором Робертом Мюллером обвинениях в заговоре против США и заговоре с целью препятствия правосудию, передает Bloomberg со ссылкой на поступившие в суд документы.

Reuters отмечает, что в поступивших в суд документах говорится только о двух эпизодах преступления, ранее их было семь.

Это второй судебные процесс над Манафортом, он проходит в Вашингтоне. В августе суд в Вирджинии признал его виновным в налоговых и финансовых махинациях.

Ранее сегодня появилась информация, что бывший руководитель предвыборной кампании Трампа политтехнолог Пол Манафорт начал переговоры с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера о признании своей вины, чтобы избежать второго судебного процесса.