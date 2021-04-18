Власти Чехии рассекретят отчет о причастности спецслужб РФ к взрыву на складе боеприпасов

Правительство Чехии рассекретит документ о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин (восток страны) в 2014 году. Об этом заявил журналистам в воскресенье премьер-министр страны Андрей Бабиш.

«Правительство отчет спецслужб рассмотрит, правительство это рассекретит, и общественность об этом может узнать подробности», — сказал Бабиш.

Спецслужбы Чехии считают, что граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, объявленные чешской полицией в розыск, 15 октября 2014 года побывали на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии, где на следующий день, 16 октября 2014 года, произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Со ссылкой на спецслужбы республики об этом сообщила в воскресенье газета «Лидове новины».

Петров и Боширов, которые, как утверждают чешские спецслужбы, являются агентами ГРУ, в 2014 году направляли запросы о посещении территории склада, куда были допущены 15 октября. Факт их нахождения там подтверждают имеющиеся в распоряжении следствия снимки с камер видеонаблюдения, утверждает газета.

Полиция Чехии в субботу объявила россиян Петрова и Боширова в розыск «в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями».

Вслед за этим премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек на экстренной пресс-конференции в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, которые являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году в Врбетице, к которому причастны офицеры российской военной разведки.