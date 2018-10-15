Один из фигурантов «дела Скрипалей» работал официантом в петербургском бистро, - СМИ

Россиянин Александр Мишкин, который, по версии Bellingcat и The Insider, является Александром Петровым, обвиненным Великобританией в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, во время учебы работал официантом в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на арт-консультанта Николая Евдокимова.
По его словам, в 2000 году он и Мишкин, который в то время учился в Военно-медицинской академии им. Кирова, работали в бистро «Гарсон» в Санкт-Петербурге. Евдокимов также назвал Мишкина общительным, «в меру открытым, в меру циничным» человеком и рассказал, что он давал «какие-то рекомендации» по здоровью и учился на врача.
Арт-директор добавил, что узнал своего бывшего коллегу, когда Александр Петров дал интервью телеканалу RT, после чего написал пост в Facebook, в комментариях к которому бывшие сотрудники «Гарсона» также подтвердили, что обвиняемый Лондоном в отравлении Скрипалей похож на их экс-коллегу.
Власти Великобритании в сентябре сообщили, что подозреваемыми в отравлении Скрипалей являются двое россиян, и назвали их имена — Александр Петров и Руслан Боширов. Позже те дали интервью RT, в котором рассказали, что посетили Солсбери ради визита в «знаменитый собор».
По данным группы расследователей Bellingcat и издания The Insider, настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига.
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