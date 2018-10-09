В Кремле прокомментировали расследование о личности «Петрова»

Кремль не будет реагировать на результаты расследования журналистов The Insider и экспертов Bellingcat, согласно которым подозреваемый в Британии в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Александр Петров на самом деле является военным врачом из ГРУ Александром Мишкиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.
«Я уже на прошлой неделе вам сообщил, что мы не будем продолжать дискуссии по каналам СМИ и различных общественных исследовательских организаций. Будет придерживаться этой позиции», — сказал Песков.
The Insider и Bellingcat 8 октября назвали Александра Петрова военным врачом из ГРУ Александром Мишкиным. До этого журналисты и расследователи заявили, что выяснили реальную личность другого фигуранта дела об отравлении — Руслана Боширова. По их данным, на самом деле его зовут Анатолий Чепига, он имеет звание полковника разведки. Для идентификации были использованы открытые данные, копии личных документов и рассказы знакомых с Петровым и Бошировым людей. Расследование о личности Боширова Кремль также отказался комментировать.
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