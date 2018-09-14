В Белом доме прокомментировали признание вины Манафортом

Решение экс-руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта признать себя виновным в суде никак не связано с самим Трампом, заявила журналистам пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

Напомним, что ранее Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения в преступном сговоре, что позволит ему избежать второго процесса, и договорился о сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером. Манафорт ранее уже был признан виновным по восьми пунктам обвинений в финансовых преступлениях.

«Это не имеет абсолютно никакой связи с президентом или его победой в президентской кампании 2016 года», — заявила Сандерс.

Мюллер расследует предположения о «сговоре» Трампа с Россией на президентских выборах, Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Москвой и Трампом. Расследование вмешательства России в американские выборы ведется также в обеих палатах конгресса США.