В Белом доме прокомментировали признание вины Манафортом

Решение экс-руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта признать себя виновным в суде никак не связано с самим Трампом, заявила журналистам пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.
Напомним, что ранее Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения в преступном сговоре, что позволит ему избежать второго процесса, и договорился о сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером. Манафорт ранее уже был признан виновным по восьми пунктам обвинений в финансовых преступлениях.
«Это не имеет абсолютно никакой связи с президентом или его победой в президентской кампании 2016 года», — заявила Сандерс.
Мюллер расследует предположения о «сговоре» Трампа с Россией на президентских выборах, Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Москвой и Трампом. Расследование вмешательства России в американские выборы ведется также в обеих палатах конгресса США.
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