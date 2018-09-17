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Суд арестовал уставный капитал The Insider по просьбе прокуратуры

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Печерский районный суд г.Киева по обращению Генпрокуратуры арестовал вклад в уставный капитал ООО "Всеукраинская медиа группа«(The Insider) в размере 8 млн грн, сообщил на своей странице в Facebook владелец компании и бывший первый зампредседателя правления ПАО «Укргазвыдобування» (2010-2014) Алексей Тамразов.

Согласно решению суда, по требованию Генпрокуратуры был наложен арест на имущество, а именно, на вклад в уставный капитал «Всеукраинской медиа группы» с запретом Тамразову или другим лицам по его поручению отчуждать и любым образом распоряжаться указанным имуществом.

«Генпрокуратура наложила арест на вклад 8 млн грн в уставный капитал ООО „Всеукраинская медиа группа“ — издания The Insider. Им безразлично, что это не „живые“ деньги, это уставный капитал, который был фактически сформирован на 3 млн грн, начиная с 2013 года, и эти средства были направлены на выплату зарплаты журналистам», — написал он в Facebook.

Согласно тексту решения суда, по заявлению прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что по данным госреестра, Тамразов внес в уставный фонд компании 8 млн грн, в то же время он подозревается в совершении уголовного преступления, которым нанесен ущерб ПАО «Укргазвыдобування» и ПАО «Укрнафта» на общую сумму 2,2 млрд грн путем проведения аукционов по продаже сжиженного газа якобы для нужд населения по заниженным ценам.

«С целью дальнейшего возмещения ущерба, нанесенного уголовным правонарушением, существует необходимость в наложении ареста на имущество подозреваемого, которое принадлежит ему на правах частной собственности», — отмечается в тексте постановления суда.

Тамразов раскритиковал решение суда, отметив, что денег на счетах компании все равно нет.

«Арестовали мой взнос в ООО „Всеукраинская медиа группа“ в 8 млн грн? Нет, я его никогда не вносил в таком размере. Тот, что я вносил, давно потрачено на зарплаты, аренду и прочее. Да и как можно арестовать взнос в уставный капитал? Арестовали ли деньги на счетах компании? Нет, да их там и нет», — отметил он, подчеркнув, что не намерен оспаривать решение суда.

Как сообщалось, 23 августа суд установил экс-первому зампреду правления «Укргазвыдобування» Тамразову новый залог в 20 млн грн.

9 августа генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что при попытке дать взятку в особо крупном размере был задержан бывший первый заместитель председателя правления ПАО «Укргазвыдобування» АлексейТамразов.

Позже в этот день пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что правоохранители задокументировали факт передачи половины ранее оговоренной суммы неправомерной выгоды, т.е. $100 тыс., заместителю начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины. По ее словам, указанную сумму Тамразов предлагал за «несовершение прокурором в интересах того, кто дает неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, а именно повторного обращения в указанном уголовном производстве по ходатайству об аресте природного газа».

10 августа Печерский районный суд Киева избрал Тамразову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой залога в 3 млн грн. 13 августа он вышел из СИЗО под залог, который, по словам его адвоката, внесли его друзья.

21 августа генпрокурор сообщил, что А.Тамразов вновь задержан за содействие преступной организации: «Сегодня он задержан по статье 256 за содействие членам преступной организации, по статье 191 (кража в особо крупных размерах). Безусловно, после задержания пройдут следственные действия, а также будет избрана мера пресечения».

«Укргазвыдобування», 100% акций которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

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Алексей Тамразов, 1975 г.р., с 2010-го по март 2014 года занимал должность первого зампредседателя правления государственного ПАО «Укргазвыдобування». Он также является единоличным основателем и владельцем ООО «Всеукраинская медиа группа» (сайт «theinsider.ua»).

Алексей Тамразов, The Insider
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