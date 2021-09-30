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Главред The Insider нелегально перешел российско-украинскую границу

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Главред The Insider нелегально перешел российско-украинскую границу

Главный редактор российского интернет-издания The Insider Роман Доброхотов перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, в связи с чем в отношении него возбуждено дело. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы Российской Федерации в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц», — сообщили в спецслужбе.

Отмечается, что в ночь на 1 августа он прибыл в приграничный с Украиной населенный пункт Колещатовка Воронежской области. «Далее в нарушение действующего законодательства он скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска. На основании полученных данных органами безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы)», — сообщили в ФСБ, добавив, что планируется объявление указанного российского гражданина в розыск с целью задержания и привлечения к уголовной ответственности.

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Как сообщила в четверг СМИ адвокат Юлия Кузнецова, Доброхотов объявлен в розыск по делу о нелегальном пересечении госграницы. Сам Доброхотов сообщал журналистам о том, что в его квартире и квартире его родителей проходят обыски. По его словам, следственные действия вели сотрудники ФСБ, следователи изымали всю компьютерную технику.

Министерством юстиции РФ интернет-издание The Insider 23 июля включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Ранее сообщалось, что Доброхотов проходит свидетелем по возбужденному делу о клевете из-за расследования The Insider и Bellingcat о катастрофе Boeing МН-17.

ФСБ, The Insider, Роман Доброхотов
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Четверг, 30 сентября 2021
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