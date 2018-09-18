Трамп обвинил КНР в попытках повлиять на американские выборы

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter обвинил Китай в попытках повлиять на американские выборы с помощью торговли.
«Китай в открытую заявил, что они активно пытаются повлиять и изменить наши выборы, нападая на наших фермеров, скотоводов и производственных рабочих из-за их лояльности ко мне», — написал Трамп. По его словам, в Пекине не поняли, что эти люди являются патриотами, и полностью понимают, что Китай получал выгоду от торговли с США многие годы. По утверждению Трампа, эти люди понимают, что он «единственный, кто знает, как это остановить». Он также пригрозил Китаю «быстрым экономическим возмездием», если американские фермеры будут под ударом.
Ранее Трамп заявил, что США с 24 сентября введут пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. До конца 2018 года пошлины будут составлять 10%, а в 2019 году увеличатся до 25%. При этом Трамп отметил, что Вашингтон готов к третьему этапу введения дополнительных пошлин, если Китай введет ответные ограничения в отношении американских производителей. После этого власти КНР заявили, что с 24 сентября на товары из США на общую сумму $60 млрд будут также введены таможенные пошлины. Комитет по тарифам Госсовета КНР заявил, что это вынужденная мера, являющаяся реакцией на протекционизм США.
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