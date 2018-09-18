Названы европейские города, страдающие от наплыва туристов

Барселона возглавила список европейских городов, жители которых больше всего страдают от наплыва туристов. Рейтинг составил онлайн-портал Statista.
На втором месте оказался Амстердам, на третьем – Венеция. В десятку также попали Милан, Будапешт, Бухарест, Рейкьявик, Афины и Нант.
Составляя рейтинг, исследователи подсчитали число туристов, прибывающих в город самолетом, и доступных мест для ночевки на квадратный километр. Они сравнили число путешественников в пиковый сезон с числом горожан, а также узнали у тысячи жителей каждого города, как они относятся к туристам и не чувствуют ли дискомфорта из-за них.
В результате городам присваивался рейтинг от 10 (туристы местным жителям совсем не мешают) до 1 (туристы – источник проблем для горожан). По этой шкале Барселона набрала 2,05 балла, Амстердам – 2,18, Венеция – 2,19.
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