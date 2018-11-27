США могут ввести новые пошлины на китайские товары стоимостью $267 млрд

Не исключено, что Соединенные Штаты обложат ввозными таможенными пошлинами еще одну большую группу товаров китайского производства стоимостью $267 млрд, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я намерен дополнительно ввести пошлины на товары стоимостью $267 млрд, если сделка не будет заключена», — сказал он в интервью газете Wall Street Journal.

Он добавил, что «крайне маловероятно», что он воздержится от того, чтобы повысить пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд с 10% до 25%, о чем просила китайские сторона, если не будет «прорыва».

Как сообщалось, тема торговых разногласий между США и Китаем станет одной из важных в ходе встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях G20. Американский президент на минувшей неделе не исключил, что определенные договоренности могут быть достигнуты

Саммит «двадцатки» пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.