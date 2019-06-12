США могут ввести пошлины на китайские товары на $325 млрд

Соединенные Штаты введут дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на $325 млрд, если обе страны не смогут заключить торговую сделку. Об этом заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп перед переговорами с польским лидером Анджеем Дудой в Овальном кабинете Белого дома. Слова главы вашингтонской администрации приводит агентство Reuters.

Как отметил Трамп, у него «есть предчувствие», что США и Китай все же смогут заключить сделку, которая урегулирует двусторонние споры в торговле. Однако, в случае неудачи, отметил президент, Вашингтон введет пошлины на китайские товары на сумму в 325 млрд долларов.

Напомним, что власти Китая 1 июня ввели импортные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на $60 млрд. Этот шаг стал ответом на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции на $200 млрд с 10% до 25%.

Ранее Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний раунд таких консультаций проходил в мае в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик.