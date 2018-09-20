Стал известен режиссер нового фильма о Джеймсе Бонде

Кэри Фукунага будет режиссером нового фильма из цикла о Джеймсе Бонде. Об этом говорится в официальном Twitter франшизы.

«[Продюсеры фильма] Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи, а также [исполнитель главной роли] Дэниэл Крэйг сегодня объявили, что съемки „Бонд 25“ начнутся на Pinewood Studios 4 марта 2019 года под руководством режиссера Кэри Фукунаги, выход фильма запланирован на 14 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что фильм будет снимать Дэнни Бойл, однако в конце августа стало известно, что он отказался от этого. Фукунага известен как один из режиссеров американского сериала «Настоящий детектив».

Первый фильм киноцикла о приключениях «агента 007» Джеймса Бонда под названием «Доктор Ноу» (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы «007: СПЕКТР» (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн.